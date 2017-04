Kinder aus Fahrstuhl befreit Die Feuerwehrleute aus Leisnig waren schneller als der Aufzugsservice.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

Die Feuerwehrleute aus Leisnig haben am Freitagnachmittag zwei Kinder aus dem Fahrstuhl der neuen Wohnanlage am Kirchplatz befreit. Weil der ebenfalls alarmierte Aufzugsservice noch eine Stunde gebraucht hätte, bis er in Leisnig eingetroffen wäre, sprangen die Kameraden bei der Türöffnung ein.

Die Feuerwehr verfügt über einen Schlüssel. Auf diese Weise konnte sie die Kinder, die schon in Panik geraten waren, befreien und an deren ebenfalls aufgelöste Eltern übergeben. Der Einsatz war für die Feuerwehrleute der erste dieser Art, sagte Vize-Wehrleiter René Gentzsch. Am Vormittag waren die Leisniger zu einer technischen Hilfeleistung ausgerückt. In Seidewitz (Grimma) war ihr Einsatz als Tragehilfe gefragt. (DA/sig)

