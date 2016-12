Kinder auf der Flucht – wir müssen mehr tun! Brief der Meißner Bundestagsabgeordneten Susann Rüthrich an die Bundeskanzlerin und den Bundesinnenminister

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

In einem jordanischen Flüchtlingslager liegt ein 8-jähriger Syrer mit einer schweren Nervenentzündung. Ohne Behandlung droht schwerste Behinderung oder Tod. In Deutschland wäre er sehr gut heilbar.

In Griechenland ist ein Junge mit seinen Eltern gestrandet und kommt nicht weiter. Er kann durch eine vermutliche Schussverletzung im Gesäßmuskel das notdürftige Zelt nicht verlassen. Die Familie kommt nicht vor und nicht zurück.

In der Türkei lebt eine syrische Kurdin mit ihren fünf sehr kleinen Kindern auf der Straße. Der Vater ist in Deutschland und hofft auf die Familienzusammenführung. Der Anhörungstermin in der deutschen Botschaft in der Türkei ist in elf Monaten. Die Mutter kann nicht nach Damaskus, um fehlende Dokumente zu beschaffen und sie kennt dort auch niemanden.

Ein junger Syrer lebt in Deutschland. Seine Familie ist in Syrien. Seine Eltern sterben bei einem Bombenangriff. Nun fühlt er sich für seine jüngeren Geschwister zuständig, die alleine im Kriegsgebiet leben. Die Familienzusammenführung gilt für sie nicht. Geschwister sind nach unseren Gesetzen nicht „Kernfamilie“.

Eine Achtjährige ist mit ihrer Großmutter aus Syrien nach Deutschland gekommen, weil sie am meisten unter der Gefahr gelitten hat. Sie gilt hier als Unbegleitete Minderjährige, da die Großmutter nicht sorgeberechtigt ist. Sie muss einen eigenen Asylanspruch erlangen. Sie fürchtet, nur noch subsidiären Schutz zu bekommen und hat gehört, dass dann der Familiennachzug um zwei Jahre verzögert ist. Sie hat ihre Mutter seit über einem Jahr nicht gesehen. Sie fürchtet, sie und die Geschwister vor ihrem 10. Geburtstag nicht wieder zu sehen oder dass die Familie den Krieg nicht überlebt. So kann sie nicht ankommen in Deutschland.

Eine Familie aus Tunesien mit drei kleinen Kindern wartet auf die Duldung nach §60a Integrationsgesetz. Die Mutter arbeitet, der Vater hat einen Ausbildungsvertrag. Die drei Kinder wollen wie jeden Morgen in die Schule und den Kindergarten. Die Polizei steht vor der Tür und bringt alle zum Abschiebeflugzeug. Sie sind Christen. Sie haben Angst. Ihr Vertrauen ist erschüttert. Sie stehen unter Schock.

Kleinstkinder in Sammelunterkünften, etwa der Aufnahme- und Rückführeinrichtung in Bamberg (ARE) in Bamberg, müssen auf die Essenszeiten warten. Diese sind dreimal am Tag. Die Eltern dürfen kein Essen als Zwischenmahlzeiten aufbewahren. Die Kleinen haben Hunger. Und das in Deutschland.

Dem Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Missbrauchs sind in Deutschland aus Flüchtlingsunterkünften nach eigenen Angaben bereits über 300 Fälle von Übergriffen auf Kinder berichtet worden. Die Dunkelziffer wird diese Zahl überschreiten.

In den Krisengebieten, auf der gesamten Fluchtroute und sogar in Deutschland werden laut Berichten etwa von „Terre des Hommes“ Kinder und Jugendliche zur Arbeit gezwungen, zum Teil unter schwerster, auch sexueller Ausbeutung.

Lieber Herr Kollege,

nahezu täglich erreichen mich Schicksale von geflüchteten Kindern wie diese. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Sie erschüttern mich zutiefst.

Als Kinderbeauftragte meiner Fraktion und auch ganz persönlich als Mensch kann und werde ich mich nicht damit zufrieden geben, diese Kinder ihrem Schicksal zu überlassen. Wenn auch im Einzelfall manchmal eine Lösung gefunden werden kann, so muss ich doch viel zu oft entmutigende Antworten formulieren, die auf bestehende Gesetze, Zuständigkeiten, die Umstände verweisen.

Als ob wir diese nicht ändern könnten! Sie sind durch Menschen verursacht, oft auch in unserer eigenen Verantwortung. Wir können es also auch anders machen. Ich frage mich oft, bei all dem, was wir bereits geleistet haben, um geflüchtete Menschen bei uns aufzunehmen: Tun wir genug? Tun wir, was wir können? Und meine Antwort ist zu oft: Nein.

Meine Erschütterung mögen Sie unsachlich nennen. Ich kann diese Schicksale aber auch als Berufspolitikerin nicht rationalisieren, schon gar nicht als Kinderbeauftragte. Vor allem kann ich es dann nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass unser eigenes Handeln die Situation beeinflusst.

Lieber Herr de Maizière,

im Asylverfahren von Familien spielen Kinder eine untergeordnete Rolle. Sie werden kaum als Abschiebehindernis für die Eltern gesehen, geschweige denn in eigenständige Verfahren mit eigenen Fluchtgründen betrachtet oder auch nur befragt.

Schutzstandards in Aufnahmeeinrichtungen sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die Versorgung und Unterbringung ist zu oft wenig kindgerecht. Von der Einhaltung der UN-Kinderrechtskonvention sind wir aus meiner Sicht und aus der der Kinderkommission des Deutschen Bundestages weit entfernt. Zu weit. Geflüchtete Kinder werden so bei uns in Deutschland als Kinder zweiter Klasse behandelt.

Die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte trennt Kinder von ihrer Familie. Die Familie ist nach unserem Grundgesetz geschützt. Alle hier lebenden Menschen haben sich an unser Grundgesetz zu halten. Und wir selbst legen dann unterschiedliche Maßstäbe an? Je nachdem, wo die Menschen herkommen?

Es gibt auch für Kinder kaum sichere Fluchtwege. Sie sind auf dem Weg in großer Gefahr und viel zu oft erreichen sie das Ziel Europa bzw. Deutschland nicht. Wo sind Kontingente für Geflüchtete, die wir in geordneten Verfahren bei uns aufnehmen und bei denen wir die Verletzlichsten besonders berücksichtigen können?

Die Situation für Deutschland angesichts der Herausforderungen bei der Aufnahme vieler Menschen war und ist nicht einfach. Dessen bin ich mir bewusst. Dennoch dürfen unsere Entscheidungen nicht zu Lasten der Kinder gehen.

Die Kinder selbst tragen keinerlei Verantwortung für ihre Situation. Sie selbst können diese nicht verändern. Wir können das. Und dabei zählt für die Kinder keine Jahresfrist, sondern jede Woche und jeder Tag, an dem sie in Unsicherheit leben, ohne Bildung, mit eingeschränkten medizinischen Leistungen, zum Teil unangemessener Versorgung und mit wenig Schutz.

Ich bitte Sie daher nachdrücklich, zu helfen, dass die Situation von Kindern und Jugendlichen umgehend besser wird:

1)Die UN-Kinderrechtskonvention muss Maßstab unseres Handelns sein.

2)Schutzstandards für Kinder und Jugendliche müssen in allen Einrichtungen gesetzlich gelten, in denen Kinder untergebracht sind.

3)Die Unterbringung und Versorgung muss kindgerechter werden.

4)Fluchtgründe von Kindern sowie deren Integrationserfolg müssen in Asylverfahren anerkannt und berücksichtigt werden.

5)Einschränkungen und damit Verzögerungen des Familiennachzugs müssen gestrichen werden.

6)Der Begriff der „Kernfamilie“ muss auf Geschwister erweitert werden, vor allem dann, wenn die Eltern nicht mehr da sind.

7)Kinder brauchen sichere Fluchtwege, beispielsweise in Form von Kontingenten.

8)Die Situation in den Kriegsgebieten, aus denen Kinder fliehen, weil ihr Leben dort bedroht ist, sowie der aufnehmenden angrenzenden Länder und auf den Fluchtrouten, müssen wir nach Kräften verbessern, um vor Ort ein kindgerechtes Leben möglich zu machen. Wenn vor Ort notwendige Hilfe nicht geleitstet werden kann, müssen wir unkomplizierte und schnelle Wege etablieren, um den Kindern Leid zu ersparen.

Lieber Herr de Maizière,

Antworten und Gegenargumente wie „die schicken ihre Kinder hierher, um selbst nachzukommen“ oder „da bin ich leider nicht zuständig“ kenne ich nur allzu gut. Diese nutzen den Kindern gar nichts. Kinder werden nicht „geschickt“, sie fliehen aus Not. Keine Familie macht sich so eine Entscheidung leicht. Und wenn jemand anderes zuständig ist, dann lassen Sie uns gemeinsam dort unseren Einfluss geltend machen. Es ist nicht der Endpunkt der Beschäftigung mit einem Thema, die Zuständigkeit bei jemandem andern zu erkennen, sondern es sollte der Anfang sein.

Die Kinder auf der Flucht haben es immerhin aus den Kriegsgebieten dieser Welt heraus geschafft. Es ist ein realer Alptraum zu wissen, wie die leiden, die das nicht können.

Ich bitte Sie, die Situation der geflüchteten Kinder zu verbessern. Kinder sind in erster Linie Kinder. Sie haben das Recht, in Geborgenheit aufzuwachsen. Unser Handeln darf die Rechte der Kinder nicht verletzen. Wir können mehr tun. Und wir müssen jetzt mehr tun.

Mit weihnachtlichen Grüßen,

Susann Rüthrich

Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion

Mitglied der Kinderkommission des Deutschen Bundestages

Den Brief erhalten:

Bundeskanzlerin

Bundesaußenminister

Bundesfamilienministerin

Parteivorsitzender (SPD)

Fraktionsvorsitzende (CDU/CSU, SPD)

MdB (CDU/CSU, SPD)

Presse

zur Startseite