Kind von Auto überrollt In Plauen hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Kind ist vor einem Bus über die Straße gerannt und von einem Auto überfahren worden.

Rettungskräfte versorgten das Kind, das nach dem Unfall unter einem Auto lag. © Tino Plunert

Dresden. Zu einem schweren Unfall ist es am Montagabend in Dresden-Plauen an der Ecke Nöthnitzer Straße/Regensburger Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Kind von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Das Kind habe unter dem Auto gelegen, sei aber ansprechbar gewesen. Inzwischen befindet es sich in der Uni-Klinik.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (SZ)

