Kind von Auto erfasst

Crash blieb nicht unbemerkt

Riesa. An der Straße Am Sportzentrum beschädigte am Mittwochnachmittag ein VW Golf einen parkenden VW Tiguan. Der 52-jährige Nutzer der Tiguan beziffert den Schaden auf rund 2000 Euro.

Der Zusammenstoß blieb jedoch nicht unbemerkt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall gesehen und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges aufgeschrieben. Die Polizei suchte in der Folge die Halteradresse auf und sicherte an dem Golf frische Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.