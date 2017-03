Kind von Auto angefahren Ein 13-jähriger Junge lief in Radeberg plötzlich auf die Straße und wurde von einem Opel erfasst.

Am Mittwochnachmittag kam es in Radeberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 13.20 Uhr mit seinem Opel Corsa die Badstraße, als aus bislang noch ungeklärter Ursache ein 13-jähriger Junge auf die Straße lief und von dem Auto erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 2 000 Euro.

