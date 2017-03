Kind verletzt und weitergefahren

Zigaretten sichergestellt Uhyst. Polizisten haben am Montagmorgen 400 Stangen geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Den Zivilfahndern der Kriminalpolizei und Bundespolizeiinspektion Ebersbach war auf der A 4 ein in Litauen zugelassener Peugeot aufgefallen. Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs und der beiden ukrainischen Insassen auf dem Pendlerparkplatz bei Uhyst entdeckten sie in mehreren Taschen Zigarettenstangen. Der Steuerschaden belief sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 15 000 Euro. Die Fahnder nahmen die 33 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten die Tabakwaren sicher.

Ohne Versicherung unterwegs Bautzen. Mit einem unversicherten Auto fuhr ein 28-Jähriger am Sonntagmorgen durch Bautzen. An der Albert-Einstein-Straße geriet er in eine Polizeikontrolle. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Drucker und Lesegerät gestohlen Radeberg. Ein Dieb ist am Sonntagmorgen in eine Gaststätte an der Radeberger Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße eingedrungen. Dort stahl er einen Drucker, einen Computerbildschirm sowie ein EC-Karten-Lesegerät. Der Eigentümer überraschte den Täter, dieser konnte allerdings flüchten. Der Wert der verschwundenen Gegenstände ist derzeit noch nicht bekannt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.