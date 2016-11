Kind verletzt sich bei Auffahrunfall

Misslungener Handtaschenraub Görlitz. Die Polizei sucht die Betroffene und weitere Zeugen zu einem Handtaschendiebstahl, der sich am 10. September, gegen 18 Uhr, in Görlitz in den Grünanlagen der Ochsenbastei ereignet haben soll. Dort haben mehrere Männer eine bislang unbekannte Frau umringt. Sie ist vermutlich eine Touristin gewesen. Einer von ihnen wollte ihr offenbar die Handtasche entwenden. Ein Zeuge bemerkte das Geschehen und ging dazwischen. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort. Ein Dritter hat die Polizei erst einige Tage später über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Informationen zur Aufklärung des Geschehens liefern können, sollen sich bei der Polizei melden. Auch die Betroffene ist den Ermittlern bisher unbekannt und wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Görlitz (035816500) entgegen.

Rehe verenden an Unfallstelle Nieder Seifersdorf/Jauernick-Buschbach. Zwei Unfälle mit Wildtieren sind im Landkreis Görlitz innerhalb weniger Stunden passiert. So befuhr am Mittwochabend der 61-jährige Fahrer eines Opel Astra die S122 aus Nieder Seifersdorf kommend in Richtung Döbschütz, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Hyundai-Fahrerin war am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Jauernick-Buschbach und Friedersdorf unterwegs. Die Frau konnte ebenfalls einen Zusammenstoß mit einem Reh, das plötzlich auf die Fahrbahn rannte, nicht mehr verhindern. Das Tier verendete noch vor Ort. Am Auto lag der Sachschaden bei rund 2000 Euro.

Reifenstecher in Walddorf Walddorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Reifen eines Autos in Walddorf zerstochen. Der Seat Leon parkte am Schillerweg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Weißwasser. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser hat am Donnerstagabend auf der Glückaufstraße einen Daimler und dessen Fahrer kontrolliert. Dem 34-jährigen Deutschen hat jedoch die Behörde die Fahrerlaubnis bereits entzogen, er hätte das Auto also nicht fahren dürfen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterreise. Die Schwarzfahrt wird ein Fall für die Staatsanwaltschaft.