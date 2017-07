Kind und Radfahrer schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall Schwepnitz. Ein 76-jähriger Mann ist am Sonnabend bei einem Unfall in Oßling schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr im Ortsteil Milstrich unterwegs. Auf der Lausitzer Straße verlor er die Kontrolle über seinen Ford Fiesta und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

Rentner vermisst Ottendorf-Okrilla. Erfolgreiche Suche nach einem vermissten Rentner: Der Besitzer eines Imbisses in Ottendorf-Okrilla meldete sich am Sonnabend gegen 22 Uhr bei der Polizei. In seinem Geschäft befand sich ein älterer Mann, der nicht mehr wusste, wo er wohnt. Wie sich herausstellte, lebt der 80-Jährige in Steinbach, einem Ortsteil von Moritzburg. Dort wurde er bereits seit dem Morgen vermisst. Offensichtlich hatte der Mann die 20 Kilometer lange Strecke bis Ottendorf-Okrilla zu Fuß zurückgelegt.

Hier stimmte nichts… Bautzen. Ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung und mit einem stillgelegten Fahrzeug - so war ein 35-Jähriger am Sonnabend auf der Autobahn unterwegs. Die Polizei stoppte ihn auf dem Rastplatz Oberlausitz. Wie sich herausstellte, fehlten dem Toyotafahrer nicht nur die gültigen Papiere. An seinem Fahrzeug befanden sich außerdem falsche Kennzeichen. Auch das Siegel darauf wurde vermutlich selbst hergestellt.

Einbruch fehlgeschlagen Bautzen. Ein Einbruch in der Bautzener Innenstadt ist gescheitert. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus am Kornmarkt eindringen. Das gelang ihnen jedoch nicht. Bei ihrem Versuch bei richteten sie 100 Euro Schaden an.

Hund verletzt Kind Sohland/Spree. Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Tännicht in Sohland von einem Hund verletzt worden. Das Kind war selbst mit einem kleinen Hund auf dem Waldweg in Richtung Sportplatz unterwegs, als plötzlich zwei andere Hunde angelaufen kamen. Das Mädchen nahm ihren Hund auf den Arm und versuchte wegzugehen. Einer der Hunde sprang es daraufhin an und verletzte die Zwölfjährige leicht. Als die Eltern die Hundehalter zur Rede stellen wollten, kam es zu Beschimpfungen. Die Kriminalpolizei wird sich weiter mit dem Fall befassen.

Betrunken unterwegs Schwepnitz. Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Freitag in Schwepnitz gestoppt. Der Mann war gegen 23.30 Uhr auf der Dresdener Straße unterwegs. Er fiel den Beamten auf, weil er kein Licht am Rad hatte. Als sie den 32-Jährigen anhielten, bemerkten sie Alkoholgeruch. Der Test ergab 2,3 Promille. Ähnlich fiel das Ergebnis bei einem Autofahrer in Wittichenau aus. Der 49-jährige Nissan-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Er wurde am Freitag mit 2,6 Promille gestoppt.

Felgen und Moped gestohlen Wilthen/Großdubrau. Einbrecher haben im Wilthener Ortsteil Tautewalde vier Alufelgen der Marke „Alutec“ mitgenommen. Die Felgen lagen auf einem Grundstück. Die Polizei beziffert den Wert mit 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Im selben Zeitraum wurde in Göbeln (Gemeinde Großdubrau) ein Moped S 51 gestohlen. Das Fahrzeug ist schwarz/grün und hat das Versicherungskennzeichen 226 BAJ. Wert: 3.000 Euro.

Reifenplatzer mit Folgen Bautzen. Auf der Autobahn zwischen Bautzen-Ost und Weißenberg ist es am Sonnabend zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Citroën Berlingo schwer beschädigt. Der Fahrer war in Richtung Görlitz unterwegs, als ein Reifen des Fahrzeugs platzte. Der Citroën kam dadurch ins Schleudern. Er stieß zunächst gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke. Verletzt wurde niemand. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden.