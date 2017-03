Kind und Mutter schwer verletzt Familienvan schleudert in Kurve gegen Baum. Rettungshubschrauber muss einfliegen.

Am heutigen Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Röhrsdorf und Klipphausen. Die Fahrerin eines Van Ford Galaxy war in Richtung Klipphausen unterwegs. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum.

Anschließend schleuderte der Ford in ein Feld. Die Fordfahrerin und ihr Sohn erlitten schwere Verletzungen. Der Sechsjährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 38“ ins Krankenhaus geflogen. Die 1976 geborene Fordfahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Ford Galaxy entstand Totalschaden. Die Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

