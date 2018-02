Kind und Mann von Autos angefahren In Freital und Wilsdruff wurden jeweils Fußgänger durch Fahrzeuge verletzt. Einer der Autofahrer wird jetzt von der Polizei gesucht.

© Symbolbild/ dpa

Freital/Wilsdruff. Ein siebenjähriger Junge und ein 38-jähriger Mann wurden in Freital und Wilsdruff von Autos angefahren und leicht verletzt. Der Mann überquerte am Dienstagmorgen die Poisentalstraße in Freital, als er von einem Skoda erwischt wurde, der gerade von der Dresdner Straße einbog. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfall mit dem Kind ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der Friedhofstraße in Wilsdruff. Der Siebenjährige war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als in Höhe eines Floristikgeschäfts ein Auto rückwärts aus einer Hofausfahrt kam. Der Wagen erfasste das Kind. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich nach einem kurzen Gespräch unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Wagen soll sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. (szo)

