Kind stürzt kopfüber in Steinbruch Der 13-Jährige war am Hang abgerutscht und mehrere Meter tief gefallen. Er wurde mit einem Nasenbeinbruch in ein Leipziger Klinikum gebracht.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Ein 13-Jähriger ist ins Wasser des „Anglerparadieses“ gefallen – diese Meldung ging Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Oschatz ein. Als die Beamten am Teich eintrafen, stand auch schon ein Rettungswagen bereit. Doch von dem Jungen war nichts zu sehen. Der hockte am nordwestlichen Steilhang des Steinbruchs hinter Büschen versteckt an einem Baumvorsprung – in einem Meter Höhe, über dem Wasserspiegel. Mit einem Schlauchboot wurde er aus seiner misslichen Lage gerettet.

Zwar musste der 13-Jährige mit einem Nasenbeinbruch in einem Leipziger Klinikum stationär aufgenommen werden. Er selbst erinnerte sich nicht mehr an das Geschehen. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass er mehrere Meter tief, wahrscheinlich bis in den Teich, stürzte, kam er mit einem großen blauen Auge davon. Zwischenzeitlich wurde sein gleichaltriger Freund, der am Teich gewartet hatte, befragt. Er erzählte, dass der 13-Jährige am Hang abgerutscht und kopfüber hinunter gestürzt war. Ein Angler hatte die Notsituation entdeckt und die Polizei gerufen. Die Polizei wünscht dem Jungen gute Besserung. (SZ)

