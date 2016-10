Kind stößt mit Transporter zusammen Großröhrsdorf. Am Mittwochnachmittag kam es in Großröhrsdorf zu einem Unfall mit einem Kind. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Transporter die Bischofswerdaer Straße, als auf Höhe des Ohorner Weges ein neunjähriges Kind mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Drei Verletzte bei zwei Unfällen Bautzen. In Bautzen ereigneten sich am Mittwoch an der gleichen Stelle zwei Unfälle innerhalb von nur zehn Minuten. Ein 33-Jähriger fuhr gegen 12.17 Uhr mit seinem BMW die Paul-Neck-Straße entlang. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach links auf die Löbauer Straße abzubiegen. Dabei missachtete er offenbar einen vorfahrtsberechtigten Opel und dessen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der 72-jährige Opel-Fahrer und dessen 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro. Infolge des Zusammenstoßes kam es zu einem Folgeunfall. Eine 41-Jährige befuhr gegen 12.25 Uhr mit ihrem Kia die Löbauer Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Paul-Neck-Straße abzubiegen. Die Rechtsabbiegerspur wurde jedoch durch eines der zuvor am Unfall beteiligten Autos blockiert. Um dieses zu umfahren, wechselte die Kia-Fahrerin nach links auf die Geradeaus-Spur. Dabei übersah sie jedoch den dort fahrenden Lkw. Es kam zur seitlichen Kollision. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwerlasttransport bleibt auf der B97 liegen Ottendorf-Okrilla. Am Mittwochabend führte eine geplatzte Hydraulikleitung eines Schwerlasttransporters in Ottendorf-Okrilla zu Verkehrsbehinderungen. Das Fahrzeug blieb gegen 21.45 Uhr auf der Kreuzung Radeberger- und Radeburger Straße liegen. Aufgrund der Größe der Ladung blockierte dieser die gesamte B97. Dies führte zu erheblichem Rückstau in allen Richtungen. Da eine größere Menge Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen war, wurde die Feuerwehr aus Ottendorf-Okrilla zur Beseitigung eingesetzt. Zwischenzeitlich gelang es dem Fahrer des Transporters, das Fahrzeug soweit an den Fahrbahnrand zu manövrieren, dass der Verkehr wechselseitig vorbeigeführt werden konnte. Nach Mitternacht konnte die Reparatur des Gefährtes abgeschlossen und der Transport weiterbegleitet werden.

Laster verliert auf der Autobahn Reifen Ohorn/Pulsnitz. Auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Pulsnitz kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Ein Lkw verlor in diesem Bereich einen Reifen. Die 59-jährige Fahrerin konnte den Laster auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen. Ein nachfolgender Fahrer eines Toyota konnte dem liegenden Rad nicht mehr ausweichen und fuhr gegen den Reifen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Radfahrerin an der Brauerei gestürzt Kamenz. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits Sonntag in Kamenz ereignet hat. Eine 50-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Pulsnitzer Straße, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache auf Höhe der ehemaligen Brauerei zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer der Frau geholfen und vermutlich auch die Rettungskräfte verständigt haben. Leider ist dieser Helfer der Polizei bisher nicht namentlich bekannt. Der Helfer sowie auch andere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder anderen beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz, Telefon: 03578 3520, oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ehepaar am Globus-Markt beleidigt? Hoyerswerda. Am Mittwoch wurde der Polizei ein Fall bekannt, der sich bereits am Dienstagnachmittag im Globus-Markt am Kamenzer Bogen in Hoyerswerda ereignet haben soll. Ein Ehepaar wurde dort nach eigenen Angaben von einem offenbar nordafrikanischen Asylbewerber zunächst verbal beleidigt und letztendlich auch bedroht. Schließlich ließ der Unbekannte von den beiden 54 und 55 Jahre alten Geschädigten ab und verschwand. Der Tatverdächtige soll etwa 1,70 Meter groß und dunkelhäutig gewesen sein. Er hatte einen markanten Bart und einen aggressiven Geschichtsausdruck. Bekleidet war der Mann offenbar mit blauen Jeanssachen und einer weißen Schiebermütze. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hoyerswerda, Telefon: 03571 4650, entgegen.