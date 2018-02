Kind steckt Wohnung in Brand Wie gefährlich das Spiel mit Feuer sein kann, erlebte am Sonnabend ein achtjähriger Junge in Riesa.

Dicker Qual drang aus der Wohnung im ersten Stock. © Feuerwehr Riesa

Riesa. Ein acht Jahre alter Junge soll für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Riesa verantwortlich sein. Laut Polizei brach das Feuer gegen 16.20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Weststraße aus. Zur Ursache des Brandes wird vermutet, dass das achtjährige Kind der Wohnungsmieter in seinem Zimmer mit Streichhölzern spielte.

Durch das Feuer wurden Teile der Wohnungseinrichtung beschädigt. Ein 29-jähriger Mieter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, vier weitere Personen konnten sich unverletzt aus der Wohnung retten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die alarmierten Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wachabteilung sowie der Stadtteilfeuerwehren Riesa-Stadt und Riesa-Gröba konnten den Brand schnell löschen. (SZ)

