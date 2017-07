Kind sexuell belästigt Ein Mann aus Weißwasser hatte sich im Alkohol vor dem Lidl-Markt offensichtlich nicht mehr im Griff.

Weil er einen siebenjährigen Jungen gefragt hat, „ob er ihn einmal anfassen dürfe“, steht der 43-jährige Erhard R.* aus Weißwasser vor dem Jugendgericht. Dort wird ihm sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.

Allerdings konnte sich der Angeklagte an den Vorfall, der sich am 10. Juni 2016, um 19 Uhr, vor dem Lidl-Markt in der Bautzener Straße ereignet hat, nicht mehr erinnern. Dazu sei er zu betrunken gewesen.

Derzeit befindet sich Erhard R. wegen seiner Alkoholprobleme in therapeutischer Behandlung und wohnt in einem sozialtherapeutischen Wohnheim. Sechs Entgiftungen im Sächsischen Krankenhaus Großschweidnitz hat er bereits hinter sich. Stets freiwillig und auf Anraten seiner Betreuerin und seines Arztes, wie er betont.

Doch auch 2016 wurde er wieder rückfällig. „Vor dem Tatzeitpunkt hatte ich einen besonders starken Rückfall“, sagte der Angeklagte. Nach einer Zeit der Stabilisierung hatte er wieder mit Trinken angefangen und binnen zwei Wochen sein Alkoholkonsum im Juni auf täglich 18 Flaschen Bier gesteigert. Deshalb gab er seine eigene Wohnung wieder auf und wechselte in das sozialtherapeutische Wohnheim. Von dort aus ging er sogar einer regelmäßigen Arbeit nach.

Auch am Tag der Tat war er arbeiten gewesen. Dann hatte er wohl, soweit ihm erinnerlich, sieben Flaschen Bier getrunken und sich am Nachmittag am Springbrunnen am Wasserturm mit Bekannten getroffen, unter ihnen die Mutter mit ihrem Sohn Felix*, den er dann später vor dem Lidl-Markt sexuell belästigt haben soll.

Aus der Trinkerrunde konnte nur die Mutter als Zeugin aussagen, auf die Einvernahme von Felix wurde wegen offener Probleme im Verfahren verzichtet.

Die Mutter erklärte, dass sie mit einer Freundin und ihrem Kind sowie weiteren Personen zum Wasserturm ging, um sich mit allen zu treffen. Erhard R. war auch da. Er hatte offenbar schon etwas getrunken, war aber normal ansprechbar gewesen. Im Verlaufe der zwei Stunden am Springbrunnen habe er nur eine Flasche Bier getrunken, sagte die Zeugin. Bierflaschen hätten am Treffpunkt nicht herumgestanden. Aber in dem Rucksack hätten sich sowohl volle als auch leere Flaschen befunden.

Ob Erhard R. sich eine weitere volle Flasche herausholte, hat die Zeugin aber nicht beobachtet. Gegen 18.30 Uhr begab sich der Angeklagte zum Lidl-Markt. Die Zeugin und ihre Freundin gingen mit ihren Kindern eine halbe Stunde später hinterher. Als sie dort ankamen, saß Erhard R. vor dem Markt und Felix blieb auch draußen, weil die Mutti davon ausging, dass Erhard R. auf ihn aufpasst.

Als sie vom Einkaufen zurückkam, war Erhard R. verschwunden und Felix erzählte, was passiert war. „Mir war sofort klar, das war kein Spaß“, sagte die Frau im Amtsgericht. Ihren Sohn hatte der Vorfall so verstört, dass er seitdem unter Angstzuständen und anderen Begleiterscheinungen leidet. Er befindet sich deshalb augenblicklich in Therapie.

Jugendrichterin Sybille Adamsky und die weiteren Verfahrensbeteiligten diskutierten schließlich darüber, wie es in dieser Hauptverhandlung weitergehen könnte. Die Alkoholisierung von Erhard R. zum Tatzeitpunkt war nicht festgestellt worden. Schon bis zu seinem Umzug nach Weißwasser gab es in Freiberg eine Betreuungsakte, eine weitere im Sächsischen Krankenhaus Großschweidnitz. Beide lagen aber dem Jugendgericht nicht vor.

Die Betreuung von Erhard R. in Weißwasser betrifft die Gesundheitsvorsorge nicht. Auf den Staatsanwalt machte der Angeklagte nicht den Eindruck, als habe er gesundheitliche Probleme.

Auf Antrag des Pflichtverteidigers entschied Jugendrichterin Sybille Adamsky, ein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit von Erhard R. einzuholen. Mit dessen Erstellung wurde das Krankenhaus Großschweidnitz beauftragt. Den Verfahrensbeteiligten geht es dabei um solche Fragen, ob durch sechs Entziehungen hormonorganische Veränderungen bei Erhard R. eingetreten sind und ob es für geistige Leistungseinschränkungen außer dem Alkohol auch noch andere Ursachen gibt. Zum Gutachten erklärten der Angeklagte und sein Verteidiger ihr Einverständnis.

* Namen geändert

