Kind nach Unfall verletzt

Handydiebe gestellt Bautzen. Diebe nahmen einem 17-Jährigen am Montag an der Tuchmacherstraße in Bautzen das Handy ab. Um der Herausgabe Nachdruck zu verleiten, setzten die beiden Deutschen den Jugendlichen offenbar unter Druck. Eine alarmierte Streife ermittelte wenig später die beiden 28 und 35 Jahre alten Täter und stellte das Smartphone sicher.

Beim Beladen verletzt Ebendörfel. Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montagnachmittag in Ebendörfel. Beim Verladen von Holzbalken auf einen Lastkraftwagen fixierte ein 51-Jähriger die Ladung mit Spanngurten. Dabei rutschten die Balken dann allerdings offenbar von der Pritsche und trafen den Mann am Kopf. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.

Diebe kehren zurück Bernsdorf. Nachdem Einbrecher bereits am Samstag in einen Getränkemarkt in Bernsdorf eingestiegen waren, ohne etwas mitzunehmen, kamen sie nun zurück. Sie brachen erneut in das Gebäude an der Feldstraße ein und ließen zwei Monitore im Wert von zirka 500 Euro mitgehen. Dazu entstand Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro.

Bäume gestreift Laußnitz. Ein 18-Jähriger hat am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 56 zwischen Laußnitz und Höckendorf einen Unfall verursacht. Etwa 300 Meter nach dem Abzweig nach Königsbrück kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte zwei Bäume sowie einen Leitpfosten. Der Fahranfänger blieb unverletzt. Der Sachschaden betrug etwa 3 200 Euro.