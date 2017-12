Kind nach Autounfall verletzt

Neustadt. Eine Dreijährige wurde am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Neustadt verletzt. Ein Opel Astra war auf der Dresdner Straße unterwegs und wollte die Götzingerstraße überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Kia und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde das im Kia mitfahrende Mädchen leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Freital. Am Mittwochnachmittag wollte eine 57-Jährige mit ihrem Opel Corsa an der Carl-Thieme-Straße vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in Richtung Tharandt einbiegen. Dabei stieß sie mit einem Audi zusammen. Der 19-jährige Audifahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 8000 Euro.