Kind in Görlitz bei Unfall verletzt Ein Opel prallt auf der Sattigstraße auf das Heck eines vor ihm bremsenden Fords.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. In den Morgenstunden des Mittwoch hat sich auf der Sattigstraße in Görlitz ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein neunjähriger Junge verletzt wurde. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Ein Opel war auf das Heck einen vor ihm bremsenden Ford geprallt. Der 33-jährige Unfallverursacher und die ein Jahr ältere Fahrerin des Ford blieben unverletzt. Der Junge allerdings, der Insasse des Ford war, erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro. (szo)

