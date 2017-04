Heimatgeschichte Kind fiel in kochendes Wasser Vor 100 Jahren passierte ein schreckliches Unglück. Ein zweijähriges Kind verbrühte sich und starb.

Vor 100 Jahren

In Hahnefeld bei Stauchitz fällt das zweijährige Kind eines Kuhfütterers in einem unbeaufsichtigten Moment vom Sofa in einen daneben stehenden, mit kochendem Wasser gefüllten Asch. Den Brandwunden erliegt das Kind.

In der Stadtverordnetensitzung in Döbeln wird Herr Rechtsanwalt Adler als Stadtverordnetenvorsteher wiedergewählt und die anderen Vorstandsmitglieder auch. Die städtischen Ausschüsse bleiben in derselben Besetzung wie im letzten Jahr. Herr Bürgermeister Müller gibt aus Anlass der Notwendigkeit einer zweiten Kriegsanleihe eine Übersicht über die bisherigen Gebäude der Stadt. Die Anleihe von 500 000 Mark wird genehmigt.

Vor 50 Jahren

Frische Pilze liefert auch in diesem Jahr das Gemüsekombinat der GPG „Frohes Schaffen“ in die Städte des Kreises Döbeln. Gerechnet wird mit einer Gesamtmenge von vier Tonnen. Mitte März kommen aus diesem Gemüsekombinat die ersten Treibhausgurken in die Geschäfte.

Über 66 000 Personen besuchen im vergangenen Jahr das Kreismuseum auf der Burg Kriebstein. Das sind über 12 000 Besucher mehr als 1965. Unter den Besuchern befanden sich Gäste aus der UdSSR, der CSSR sowie aus Westdeutschland.

Zur Felsberäumung an der Bergstraße, zum Ausbau der Umgehungsstraße Donnerberg und der Jahnstraße, sowie zur Instandsetzung der Burg Mildenstein stellt der Rat des Kreises Mittel in Höhe von 348 000 Mark zur Verfügung.

Vor 10 Jahren

R.SA-Moderator Thomas Böttcher ist zu Besuch bei der Volkssolidarität. Andreas Sens, Klavierbaumeister aus Mülsen bei Zwickau, gibt dort in der Begegnungsstätte dem Klavier den Klang zurück. Der Radiosender kümmert sich um kleine und große Probleme. Monika Polster, Chefin der Begegnungsstätte, meldete sich bei R.SA mit einem Problem: Das Klavier ist seit Jahren nicht mehr gestimmt worden. Da das Geld knapp ist und sich die ersten Gäste über den schiefen Klang beschwerten, sprang der Radiosender ein und rief Andreas Sens an, der nun für den guten Ton sorgt.

Die Ostrauer Apotheke wird 140 Jahre alt. 1866 ist das Gebäude gebaut, in dem ein Jahr später die Apotheke eröffnet wird. Ina Hermann heißt die Chefin der Apotheke heute. Sie übernahm die Apotheke im Jahr 2003. Der erste Eigentümer hieß Rudolf Krause.

