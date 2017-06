Kind bei Unfall verletzt

Geldautomat gesprengt Bernsdorf. Ein Anschlag auf einen Geldautomaten hat sich in der Nacht zu Freitag in der Bernsdorfer Rathausallee ereignet. Die Täter drangen in den Vorraum der Volkbankfiliale neben dem Lidl-Markt ein und sprengten den Automaten. Durch den Knall der Explosion wurde eine Anwohnerin wach, die 3 Uhr die Polizei alarmierte. Eine Streife setzte den in einem dunklen Fahrzeug flüchtenden Fahrzeug zwischen Lauta und Nardt nach. Als die versuchten, das verfolgte Fahrzeug zu stoppen, warfen die Unbekannten sogenannte Krähenfüße auf die Fahrbahn. Dadurch wurden die Reifen des Streifenwagens beschädigt und den Tätern gelang unerkannt die Flucht. Ob aus dem gesprengten Geldautomaten etwas entwendetet wurde und wir hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallträchtige Stelle auf der Autobahn Leppersdorf. Zwei Unfälle haben sich am Donnerstag auf der Autobahn Richtung Dresden im Bereich der Auffahrt Pulsnitz ereignet. Derzeit ist hier wegen der Erneuerung der A 4 in der Gegenrichtung die Verkehrsführung geändert. Wer hier auf die Autobahn auffahren will, muss an einem Stoppschild halten. Das tat auch ein Golffahrer am Donnerstagmorgen. Der nachfolgende, 60-jährige Škodafahrer war darauf nicht vorbereitet, und er fuhr auf den VW auf. Beider Fahrer blieben unverletzt, der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Am Nachmittag krachte es hier dann erneut. Bei einem Überholmanöver auf den schmaleren Fahrspuren kamen sich ein VW Caddy und ein Mercedes ins Gehege. An den Kotflügeln der Autos entstand Schaden von insgesamt 2.000 Euro. Verletzt wurde auch hier niemand.

Moped-Fahrerin gestürzt Kamenz. Vor einer Woche ist in Kamenz eine Mopedfahrerin gestürzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die 17-Jährige war am 9. Juni, 16 Uhr, mit ihrem Moped im Herrental unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zum Denkmal soll der jungen Frau ein Auto mitten auf der Fahrbahn entgegen gekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, sei sie ausgewichen, habe anschließend die Kontrolle über das Zweirad verloren und sei gestürzt. Der Fahrer des unbekannten Wagens fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz, Telefon 03578 3520, zu melden.

Patronen im Bach gefunden Sohland. Mehrer Patronen hat eine Spaziergängerin Donnerstagnachmittag in einem Spreezulauf an der Zittauer Straße in Sohland gefunden. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten stellten 13 Gewehrpatronen des Kalibers 7,62 Millimeter sicher. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird diese in den kommenden Tagen abholen und entsorgen.

Diesel abgezapft Bautzen. 60 Liter Diesel haben Diebe am Freitagmorgen in Salzenforst aus dem Tank eines Lasters abgezapft. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände in der Salzenforster Straße. Bei dem Diebstahl wurde der Tankdeckel beschädigt. Ein Zeuge bemerkte einen dunklen BMW X 5, der gerade vom Gelände fuhr. An dem Wagen waren vermutlich litauische Kennzeichen angebracht. Inwiefern der Wagen mit dem Dieseldiebstahl in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Tür an AfD-Büro beschädigt Kamenz. Eine Scheibe in der Eingangstür zum AfD-Büro in der Willy-Muhle-Straße ist beschädigt worden. Dabei warfen die Täter ein etwa zwei Zentimeter großes Loch in die Verglasung. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autos mit Farbe besprüht Ottendorf-Okrilla. Fünf Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in Ottendorf-Okrilla mit Farbe besprüht worden. Sie standen auf einem Parkplatz an der Bergstraße. Die Täter besprühten die Seitenspiegel und Seitenscheiben der Wagen mit silberner Farbe. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.