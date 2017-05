Kind bei Unfall verletzt Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw kam es am Sonntag.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt.

Von der Gabelsberger Straße nach links in die Uferstraße bog am Sonntag, gegen 11.50 Uhr, eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Seat ab. Auf der Uferstraße war zur selben Zeit ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Jungen und dem von rechts kommenden Auto. Der 13-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1 000 Euro. (DA)

zur Startseite