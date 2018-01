Kind bei Unfall schwer verletzt Das 10-jährige Mädchen wurde beim Überqueren der Straße in Mittweida von einem Multicar erfasst. In Döbeln kollidierte ein Audi mit Zaun und Laterne.

Symbolbild © Friso Gentsch / dpa

Mittweida. Ein 10-jähriges Mädchen rannte am Freitag gegen 7.20 Uhr, über die Lauenhainer Straße in Mittweida und wurde dabei von einem aus Richtung Tzschirnerplatz kommenden Multicar erfasst. Nach Polizeiangaben erlitt die 10-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sachschaden entstand keiner.

In Döbeln hatte es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr einen Crash gegeben. Ein Pkw Audi war nach rechts von der Richard-Wagner-Straße abgekommen und gegen einen Zaun sowie eine Laterne gestoßen. Dabei erlitt der 18-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6 500 Euro. (DA)

