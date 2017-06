Kind bei Unfall schwer verletzt

Zwölfjährige bei Unfall schwer verletzt Demitz-Thumitz. Im Demitz-Thumitzer Ortsteil Rothnaußlitz ist am Mittwochmittag gegen 12.40 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen auf der abschüssigen Karlsdorfer Straße mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Bei Eintreffen des Rettungsdienstes war das Kind nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber flog es in eine Spezialklinik.

Ladendiebe auf frischer Tat geschnappt Bautzen. Mitarbeiter eines Baumarktes an der Dresdener Straße in Stiebitz haben am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zwei 27 und 29 Jahre alte Ladendiebe ertappt. Die Polizei nahm die beiden Täter, zwei Polen, vorläufig fest. Sie hatten erfolglos versucht, Werkzeuge im Wert von rund 460 Euro zu stehlen. In dem mit britischen Kennzeichen versehenen BMW der Diebe fanden die Polizisten bei einer Durchsuchung zwei Gartensägen und 14 Laserentfernungsmesser. Woher diese stammten, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Beamten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Auto in Hamburg gestohlen – Täter in Bautzen festgenommen Bautzen. Die Polizei am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Görlitz einen unterschlagenen Mietwagen sichergestellt und den 30-jährigen Fahrer vorläufig festgenommen. Der Opel Meriva war in den Tagen zuvor nicht wie vereinbart dem Autoverleih zurückgegeben worden. Dies hatte das Unternehmen der Polizei gemeldet. Das Hamburger Kennzeichen des Pkw befand sich seitdem in der Fahndungsdatenbank. Als der Opel bei Bautzen den Zivilfahndern auffiel und die Beamten das Kennzeichen überprüften, schrillten die Alarmglocken. Die Polizisten stoppten den Wagen an der Anschlussstelle Bautzen-Ost und nahmen den Fahrer, einen Polen, fest. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und war im Besitz weniger Gramm Crystal. Der polnische Führerschein des Tatverdächtigen war gefälscht, und er war auch nicht der eigentliche Mieter des Opels. Offenbar sollte der Tatverdächtige das Auto über die Grenze bringen. Die Fahnder stellten den schwarzen Meriva sicher und informierten den Eigentümer.

Keller aufgebrochen und Fahrräder abgestellt Kamenz. Am Mittwoch rief eine Mieterin eines Wohnhauses an der Neschwitzer Straße in Jesau gegen 16.20 Uhr die Polizei. Unbekannte hatten ihren Keller aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts, doch stattdessen standen nun zwei fremde Fahrräder in dem Raum. Die Beamten stellen diese sicher, vermutlich handelte es sich um Diebesgut. Wann und wo die Zweiräder gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht geklärt.

VW Tiguan entwendet Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in Bautzen einen VW Tiguan gestohlen. Der grüne SUV war auf die Kennzeichen NVP SG 376 zugelassen und parkte auf der Straße vor dem Schülertor. Den Zeitwert des beinah fünf Jahre alten Wagens bezifferte der Eigentümer mit rund 15000 Euro.

Betrunken Fahrrad gefahren Königsbrück. Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag in Königsbrück eine betrunkene Radfahrerin gestoppt. Als die Beamten die 32-Jährige gegen 0.20 Uhr auf der Dresdener Straße kontrollierten, hatte die Frau 1,62 Promille intus. Das verriet ein Atemalkoholtest. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme, leiteten ein Strafverfahren zum Vorwurf einer Trunkenheitsfahrt ein und wiesen die Frau an, ihr Rad nach Hause zu schieben.