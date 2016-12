Kind bei Unfall schwer verletzt

Achtjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt Bautzen. Freitagmorgen ist auf dem Gesundbrunnenring in Bautzen ein Achtjähriger von einem Auto erfasst worden. Der Junge lief gegen 7.20 Uhr zwischen parkenden Autos plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 74-Jähriger konnte seinen Renault nicht mehr rechtzeitig stoppen. Das Kind kam schwer verletzt in ein Klinikum.

Rangelei im Landratsamt Kamenz. Die Polizei ist am Donnerstagnachmittag in Kamenz zum Landratsamt an der Macherstraße gerufen worden. Eine mazedonische Familie wollte die Behörde nicht verlassen. Als ein Wachmann das Hausrecht durchsetzen wollte, kam es zu einer Rangelei. Die Polizei nahmen die Personalien der Beteiligten auf, gegen den 46-jährigen Familienvater ermittelt sie jetzt zum Verdacht der Körperverletzung.

Tankbetrüger gefasst Bautzen. Ein mutmaßlicher Tankbetrüger konnte am Donnerstagmorgen an der Autobahn-Anschlussstelle Nieder Seifersdorf von der Polizei gestoppt werden. Der 30-jährige Pole hatte an der Rastanlage Oberlausitz-Süd seinen Dacia betankt, an der Kasse aber nur einen Kanister Frostschutzmittel bezahlt. Die Benzinrechnung in Höhe von rund 45 Euro blieb offen. Mitarbeiter notierten sich das Kennzeichen des wegfahrenden Autos und informierten die Polizei. Eine Streife sichtete das Fahrzeug auf dem Weg in Richtung Görlitz. Der 30-jährige Fahrer meinte, die Tankrechnung vergessen zu haben. Gemeinsam mit den Polizisten ging die Fahrt zurück zur Rastanlage, wo der Mann seinen Obolus entrichtete. Dennoch steht der Verdacht einer Straftat im Raum, über den nun die Staatsanwaltschaft zu befinden haben wird.

VW stößt auf der A4 mit Laster zusammen Ottendorf-Okrilla. Im morgendlichen Berufsverkehr sind am Donnerstagmorgen auf der Autobahn in Richtung Dresden in der Nähe von Ottendorf-Okrilla ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Ein 51-Jähriger hatte seinen VW abrupt in die rechte Fahrspur gelenkt, um einen Auffahrunfall mit einem vor ihm bremsenden BMW zu vermeiden. Doch dort fuhr bereits ein Laster. Es kam zur Kollision, bei der niemand verletzt wurde, die jedoch einen Stau in Fahrtrichtung Dresden zur Folge hatte. Der Schaden an den Fahrzeugen bezifferte sich auf rund 6500 Euro.

Hund schwer verletzt liegengelassen Pulsnitz. Am Donnerstag gegen 23.10 Uhr hatte sich Rocco, ein 16-jähriger, brauner Mischlingsrüde, von einem Grundstück in Pulsnitz alleine zu einem abendlichen Spaziergang aufgemacht. Auf der Dresdener Straße fuhr ihn ein Auto an. Der Unfallfahrer kümmerte sich nicht darum und ließ das schwer verletzte Tier auf der Straße liegen. Andere Verkehrsteilnehmer fanden Rocco wenig später und riefen die Polizei. Eine Streife informierte den Halter und brachte den Hund zu einem Tierarzt. Doch die Verletzungen des Hundes zu schwer. Der Veterinär erlöste den Vierbeiner von seinem Leiden.

Gefundenes Geld an Fremden übergeben Bautzen. In einem Geschäft am Gesundbrunnenring in Bautzen hat eine 54-Jährige am Donnerstagmittag rund 500 Euro Bargeld verloren. Eine unbekannte, andere Kundin fand das Geldbündel, als ihr ein derzeit ebenfalls noch unbekannter, älterer Herr sagte, dass das Geld ihm gehöre. Die Kundin übergab dem Unbekannten den Fund. Erst als die 54-Jährige den Verlust bemerkte und sich bei einer Kassiererin meldete, fiel der Schwindel auf. Da waren die anderen Beteiligten allerdings nicht mehr im Laden.

Vorfahrt genommen und abgehauen Pulsnitz. Nach einem Beinahe-Unfall ist in Pulsnitz die Situation am Donnerstagabend eskaliert. Auf der Großröhrsdorfer Straße soll gegen 19.20 Uhr ein VW Golf einem Opel die Vorfahrt genommen haben. Als der 53-jährige Opel-Fahrer den VW-Lenker zur Rede stellen wollte und dessen Fahrertür öffnete, gab dieser Gas. Der Volkswagen fuhr an, erfasste die Ehefrau des Opel-Fahrers und raste davon. Die Frau blieb unverletzt. Über das Kennzeichen des Golfs ermittelte die Polizei einen 36-jährigen Pulsnitzer als Halter des Golfs. Sie suchte den Mann an seiner Wohnung auf. Der Mann war sichtbar alkoholisiert, ein Atemtest ergab einen Wert von ungefähr einem Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und behielten die Fahrerlaubnis des Tatverdächtigen ein.