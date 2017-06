Kind bei Kollision mit Linienbus leicht verletzt Das zwölfjährige Mädchen war mit dem Skateboard in Kreba- Neudorf unterwegs.

Kreba- Neudorf. Ein 12-jähriges Mädchen fuhr am Freitagnachmittag in Kreba- Neudorf mit einem Skateboard auf dem Gehweg der Boxberger Straße. Beim Überqueren der Einmündung zum Lindenweg kam das Kind aus Unachtsamkeit nach links auf die Fahrbahn. Die 54-jährige Fahrerin eines in gleiche Richtung fahrenden Linienbusses konnte trotz Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht verhindern.

Das Kind erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. (szo)

