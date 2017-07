Kind aus Auto befreit

Kind aus Auto gerettet Hoyerswerda. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Polizei am Sonnabendmittag auf den Parkplatz eines Supermarktes in Hoyerswerda gerufen. Dort ließ eine 48-jährige Frau ihr kleines etwa fünfjähriges Enkelkind kurzzeitig allein im unverschlossenen Auto. Jedoch nutze der Junge die Zeit und kletterte zwischen den Sitzen von der Rückbank nach vorn. Dabei betätigte er aus Versehen die Zentralverriegelung des Opels und sperrte sich ein. Leider befand sich der Fahrzeugschlüssel ebenfalls im Wagen, so das ein Öffnen der Türen von außen nicht möglich war. Die Polizei eilte vor Ort und half der Großmutter. Sie hatte bisher vergeblich versucht, mit Zureden den Jungen zum Öffnen des Autos zu bewegen. Da nun schon einige Minuten verstrichen waren und das Kind lautstark weinend im Wagen saß, konnte nur durch das Einschlagen einer hinteren Seitenscheibe der Pkw geöffnet werden. So gelang es schließlich, den kleinen Jungen unverletzt aus dem Fahrzeug zu befreien.

Honda-Fahrerin schwer verletzt Schmorkau/Schwepnitz. Am Sonnabend gegen 3.50 Uhr kam ein weißer Honda Civic aus bisher unbekannter Ursache auf der B97 von Schmorkau in Richtung Schwepnitz nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 35-jährige Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen und war im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte und Feuerwehr befreiten die junge Frau. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden. Die B97 war zur Rettung der Verletzten sowie zur Unfallaufnahme und Bergung des Wagens bis gegen 8 Uhr gesperrt. Zum Einsatz kamen 40 Kameraden der freiwilligen Wehren Schmorkau, Gottschdorf, Königsbrück, Neukirch mit insgesamt sieben Fahrzeugen.

Dieb gestellt Bautzen. Durch das Verkaufspersonal eines Supermarktes an der Löbauer Straße in Bautzen konnte ein Kunde beim Ladendiebstahl beobachtet werden. Als dieser den Markt verließ, sollte er daran gehindert werden. Der Tatverdächtige, ein 36-jähriger Bautzener, drückte den Arm der Verkäuferin gewaltsam zur Seite und flüchtete mit dem Diebesgut, es waren Lebensmittel im Wert von 4,85 EUR. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Polizei stellte den jungen Mann in Tatortnähe auf der Dr.-Salvador-Allende-Straße.

Verwirrter Mann hält Autos an Kamenz. Ein offenbar verwirrter junger Mann lief am Sonnabend gegen 20 Uhr S94 in Höhe des Gewerbegebietes Bernbruch auf der Straße herum und hielt die vorbeifahrenden Fahrzeuge an. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß. Die Polizei sprach dem 25-Jährigen zunächst einen Platzverweis aus. Diesem folgte er nicht, lief davon und erneut wieder in Richtung der sich nähernden Autos. Schließlich wurde der Mann mit einfacher körperlicher Gewalt von der Fahrbahn entfernt. Dabei leistete er Widerstand. Ein anschließender Drogen- und Alkoholtest verlief negativ. Alles Beteiligten blieben unverletzt.

Zugmaschine fängt auf der Autobahn Feuer Burkau. Durch einen technischen Defekt geriet am Sonnabend gegen 7.45 Uhr die Hinterachse einer Sattelzugmaschine Mercedes Benz auf der BAB 4 in Höhe der Anschlussstelle Burkau in Fahrtrichtung Görlitz in Brand. Die Polizei und die Feuerwehr Burkau eilten vor Ort. Das Feuer wurde gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Jedoch entstand an der Zugmaschine ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Gegen 9.30 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Möbel u. Flachbildfernseher bei Umzug weg Radeberg. Eine Bewohnerin traute ihren Augen nicht. Die am Sonnabend gegen 12.15 Uhr bei einem Umzug zum Verladen an die Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in Radeberg herausgestellten Rattan-Möbel, eine Sitzgruppe aus zwei Einsitzer und einem Doppelsitzer sowie ein Flachbildfernseher waren verschwunden. Unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Eigentümerin, entwendeten die abgestellten Gegenstände und entkamen unerkannt. Der Stehlschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Geräte von Baustelle gestohlen Bautzen. Diebe Täter drangen in der Nacht zum Freitag gewaltsam über ein Fenster in ein im Rohbau befindliches Einfamilienhaus am Gutsweg im Bautzener Ortsteil Teichnitz ein. Zusätzlich wurde ein im Hof stehender Blechcontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten eine Kappsäge, ein Rasenmäher und ein Nivelliergerät im Wert von etwa 2000 Euro. Der Schaden liegt bei etwa. 400 Euro.

Betrunken Unfall gebaut Pulsnitz. Zu einem Unfall unter Einwirkung von Alkohol kam es am Sonnabend gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz des Walkmühlenbades in Pulsnitz. Ein Gast der Veranstaltung im Bad genoss offensichtlich zu viele Getränke. Als der junge Mann das Fest verließ, setzte er sich in seinen Citroen und fuhr los. Aufgrund starker Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Auto, rammte zwei parkende Autos und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den Unfall und zog den Fahrzeugführer aus dem Wagen. Anschließend verständigte er die Polizei. Einsatzkräfte vom Polizeirevier Kamenz stellten beim 26-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Noch ein zweites Mal stellte die Polizei in Pulsnitz einen Alkoholfahrer fest. Sie kontrollierte am Freitag gegen 15 Uhr auf der Lichtenberger Straße einen 38-jährigen VW-Fahrer. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Der Fahrer erhält in den nächsten Wochen einen Bußgeldbescheid mit einem Fahrverbot.

Citroen kracht gegen Leitplanke Weißenberg. Die 56-jährige Fahrerin eines Citroen fuhr am Sonnabend gegen 5.20 Uhr die Autobahn von Dresden in Richtung Görlitz. Zwischen Weißenberg und Nieder Seifersdorf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der rechten Schutzplanke und wurde dann auf die linke Fahrspur zurückgeschleudert. Fahrerin und Insassin blieben unverletzt. Der Schaden liegt bei etwa 3800 Euro. Im Rückstau kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Ford und einem VW Passat. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.