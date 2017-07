Kilometerlange Staus auf der A 4 Zwei Unfälle mit insgesamt drei schwer verletzten Personen führten am Dienstag auf der Autobahn in Richtung Chemnitz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 16 Uhr hatte es am Dreieck Nossen gekracht: Dort war ein Kleintransporter in einen liegen gebliebenen Fiat gerast.

Wenige Stunden vorher war ein BMW auf einen Schilderwagen aufgefahren.

Zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt drei schwer verletzten Personen führten am Dienstag auf der Autobahn 4 in Richtung Erfurt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 12.45 Uhr war zunächster der Fahrer eines BMW war im Bereich einer Tagesbaustelle auf einen Schilderwagen aufgefahren. Seine Beifahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am BMW sowie dem Schilderwagen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40000 Euro. Es bildete sich ein etwa zwölf Kilometer langer Stau.

Am Nachmittag war es in Höhe des Autobahndreiecks Nossen zu einem weiteren Unfall gekommen. Im mittleren Fahrstreifen waren ein VW Transporter sowie ein Fiat Punto mit technischen Defekten liegengeblieben. Der Fahrer eines Renault Kleintransporters hatte die stehenden Fahrzeuge offenbar nicht erkannt, fuhr auf den Fiat auf und schob diesen auf den VW. Die 36-Jährige und der 77-Jährige mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 60000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Auch hier bildete sich ein Stau von etwa 20 Kilometern Länge. Die A 4 konnte erst gegen 18 Uhr wieder komplett freigegeben werden. (SZ)

