KiK in neuer Optik Der Kamenzer Supermarkt wurde umgebaut. Montag öffnet er wieder – auf knapp 700 Quadratmetern.

Symbolfoto. © René Plaul

Hell und freundlich – so zeigt sich die KiK-Filiale in Kamenz auf knapp 700 Quadratmetern ab dem 14. November der Kundschaft. Familien, Mütter und Schnäppchenjäger finden an der Uferstraße eine Auswahl an Damen-, Herren-, Kinder- und Babykleidung sowie Wäsche- und Strumpfartikeln. Weiterhin bietet KiK seinen Kunden ein Sortiment an Geschenk- und Trendartikeln, Schreib- und Spielwaren sowie Heimtextilien. „Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen und wir freuen uns sehr, die Filiale eröffnen zu können. Deshalb bieten wir unseren Kunden eigens für den 14. November exklusive Angebote“, so eine Unternehmenssprecherin.

Sämtliche „Kunde-ist-König“-Filialen in Deutschland bekommen in den nächsten Jahren ein neues Gesicht. Insgesamt hat der Discounter in Europa mehr als 24 000 Mitarbeiter in 3 400 Filialen. In Kamenz sind fünf Arbeitskräfte beschäftigt. (SZ)

zur Startseite