Kiessee als neuer Stadtstrand Im Dresdner Südosten soll eine neue Freizeitlandschaft entstehen. Auch an den Hochwasserschutz wird gedacht.

Die Aussichtsplattform auf dem Trümmerberg. © Stadt Dresden

Dresden. Ein gemütlicher Spaziergang vom Prohliser Plattenbaugebiet bis hinunter zur Elbe ist möglich – derzeit allerdings nicht wirklich reizvoll. Anders würde das aussehen, wenn der Weg den Spaziergänger entlang eines Bächleins an bisher unbekannte Orte im Dresdner Osten führt.

Vorbei am idyllischen Strand der Kiesgrube in Leuben, an Spiel- und Sportplätzen, an Grill- und Lagerfeuerstellen. Wer mag, kann diese Strecke im Grünen auch auf dem Rad zurücklegen. Das Bächlein ist der Geberbach, der in Richtung Elbe erst zum Prohliser Landgraben, dann zum Niedersedlitzer Flutgraben wird. Er ist Dreh- und Angelpunkt eines Großprojektes im Dresdner Südosten.

In den kommenden Jahren soll entlang des Gewässers eine gut 170 Hektar umfassende Naturlandschaft entstehen, von der die Dresdner, aber auch Tiere und Pflanzen profitieren. Insgesamt 17 Millionen Euro kosten die vielen verschiedenen Bauprojekte. Weil die Stadt dafür Fördermittel nutzen will, muss das Konzept mit den ersten Ideen bis Ende März fertig sein. Die SZ stellt die wichtigsten Punkte vor.

