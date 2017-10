Kiebitzer wollen nun doch Schmucklampen Die Räte haben den Auftrag zum Ersatzneubau der Beleuchtung vergeben. Trotzdem wird noch mal neu gerechnet.

Die Straßenbeleuchtung wird im Zuge des Straßenbaus in Kiebitz erneuert. Die Gemeinde will technische Leuchten setzten lassen. Das gefällt einigen Kiebitzern nicht. © Dietmar Thomas

Eigentlich war alles klar. Nach der Kiebitzer Ortschaftsratssitzung im Februar 2016 gingen die meisten Anwesenden davon aus, dass ein Konsens gefunden wurde. Es ging um die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Die Gemeinde war für technische, energieeffiziente Leuchten. Einige Kiebitzer wollten damals schon Schmucklampen (DA berichtete).

Während die Gemeinde den Wünschen zu den Lampenstandorten und den Höhen der Lampen den Kiebitzern entgegenkam, konnten sich die meisten mit technischen Leuchten abfinden. „Wir hatten das als Einigung gesehen. Doch einige wenige Ortschaftsräte sind da anderer Meinung“, so Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Zur letzten Ortschaftsratssitzung soll erneut über die Form der Lampen diskutiert worden sein, informierte der Bürgermeister zur Ratssitzung am Dienstag.

Einige Kiebitzer würden weiterhin auf Schmucklampen bestehen. Doch so einfach lässt sich das nun nicht ändern. Mit einem Jahr Verspätung haben die Arbeiten an der Kreisstraße begonnen. Um diese lückenlos weiterführen zu können, wenn es um den Ersatzneubau der Straßenbeleuchtung geht, wurde dieses Vorhaben ausgeschrieben.

Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete Mitnetz Strom mit 148 700 Euro. Die Räte beschlossen die Auftragsvergabe an dieses Unternehmen. „Wir können den Auftrag nicht einfach ändern, weil die Kiebitzer nicht mit den Lampen einverstanden sind und eine dekorative Beleuchtung wollen“, so der Bürgermeister.

Möglich sei lediglich, dass der Planer das Vorhaben neu berechnet. Zu beachten sind die Kosten, wenn ein anderer Lampentyp eingesetzt wird. Nach Schätzungen sind etwa 25 000 Euro zu veranschlagen, weil die dekorativen Lampen etwa pro Stück 1 000 Euro mehr in der Anschaffung kosten und auch eine größere Anzahl davon aufgestellt werden müssen.

Die Firma würde dann ihr Angebot unterbreiten und die Gemeinderäte den Mehrkosten zuzustimmen. „Eine zusätzliche Förderung kann nicht beantragt werden, da mit 150 000 Euro das Budget ausgereizt ist“, so der Bürgermeister.

Er wolle die Wünsche einiger Kiebitzer in Bezug auf die Straßenbeleuchtung nicht einfach so vom Tisch wischen und sie ernst nehmen. „Es soll eine demokratische Entscheidung werden“, so Dirk Schilling.

Der Konsens der von den meisten Kiebitzern schon vor mehr als eineinhalb Jahren gefunden wurde, hatte folgendes Ergebnis: Die technischen LED-Leuchten werden mit einer Höhe von 7,50 Metern entlang der Hauptstraße gebaut. Die Lichtpunkte haben einen Abstand von maximal 46 Metern. In den Nebenstraßen sollen ebenfalls technische Leuchten mit einer Höhe von fünf Metern aufgebaut werden. Dadurch müssen statt der damals geplanten 54 nun 71 Lichtpunkte gesetzt werden. Das Vorhaben wurde rund 30 000 Euro teurer. Trotzdem gab es eine Zustimmung von den Räten. Zu den Vorteilen der technischen Leuchten gehört, dass der Leuchtkopf mit einem Dimmer hat, sodass die Leuchtkraft der Lampen in den Nachtstunden reduziert und Energie gespart werden kann. Außerdem ist in der bisherigen Planung vorgesehen, an der Straße „An der Quere“ eine dekorative Lampe aufzustellen. Notwenig wurde die Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit dem Bau der Kreisstraße und dem Verlegen der Stromkabel in die Erde. Denn dann verschwinden auch die Masten, an denen die Lampen bisher angebracht waren.

