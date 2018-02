Kids im Fußballfieber Beim SV Trebendorf ist derzeit das „Team Soccer“ auf Mission. Die Kleinen sollen hier Spaß beim Kicken entwickeln.

Helen ist zwar das einzige Mädchen beim Fußballcamp in Trebendorf, aber mindestens so geschickt wie die Jungs – auch beim Kopfballspiel wie hier. © Joachim Rehle

Trebendorf. Fernsehngucken und Handyspiele-Zocken sind aber so was von „voll 2017“! In der ersten Ferienwoche hat es 18 Kinder aus dem gesamten Altkreis Weißwasser stattdessen in die Trainingshalle nach Trebendorf gezogen. „Wir üben hier das Passspiel, Dribblings und auch Kopfbälle“, erzählt der achtjährige Christoph aus Rietschen. Am besten gefallen ihm – natürlich neben den Trainingsspielen – Staffelspiele, bei denen die kleinen Kicker das Einmaleins des Fußballs üben. Dazu gehört eben auch so mancher Trick, der sich mit dem runden Leder anstellen lässt.

Als einziges Mädchen in der Riege gibt die siebenjährige Helen dabei alles. „Ich bin seit zwei Jahren beim VfB Weißwasser“, erklärt sie. Zum Fußballspielen ist sie aber vor noch gar nicht allzu langer Zeit bei den Welpenturnieren in Weißwasser gekommen. „Die haben mir richtig Spaß gemacht“, erzählt sie. Dass sie nun als einziges Mädchen zwischen den ganzen Jungs an den Trainingseinheiten teilnimmt, spielt für sie keine Rolle. „Da bin ich doch genauso gut“, sagt sie selbstbewusst.

Das Ferienangebot, das Frank Selber – einstiger Chefcoach der ersten Männermannschaft des SV Trebendorf – im Auftrag der Fußballschule Metzner vom „Team Soccer“ offeriert, erfreut sich schon seit mehreren Jahren im gesamten Bundesgebiet großer Beliebtheit. „Das erste und beste Ziel dabei ist, dass die Kinder Freude am Fußballspielen haben“, sagt er. Und das haben sie. Allein bei den Trainingseinheiten sind sie mit voller Begeisterung dabei. „Fußball ist in der heutigen Zeit nicht mehr nur ein Spiel, bei dem man hinter dem Ball herläuft“, sagt Frank Selber. Vielmehr gehe es um Taktik, um das Einschätzen von Situationen oder um die besten Laufwege für Angriffszüge. Das alles ist selbstverständlich Bestandteil dieses Camps.

„Wir haben hier eine einmalige Chance“, sagt Frank Selber. Täglich können hier nämlich die jungen Kicker üben und sich weiterentwickeln, während sie in ihren Vereinen nur zwei Mal in der Woche dazu die Gelegenheit haben. Dass Kinder mitspielen, die in noch keinem Verein aktiv sind, störe dabei nicht. „Es geht ja nicht zuletzt darum, den Kleinen die gesamte Sportart schmackhaft zu machen“, sagt der Fußballlehrer. Das Camp in Trebendorf bietet ferner ein kleines Animationsprogramm in der Mittagspause. Es finden dabei unter anderem Wettbewerbe wie Fußball-Golf, Technik-Champion oder Trickshots statt. In diesen Wettbewerben können die Nachwuchskicker einen der begehrten Pokale oder Medaillen gewinnen.

