Kicker zaubern in Niesky 42 Mannschaften aus dem Norden des Landkreises haben beim Budenzauber teilgenommen. Sie kamen bis aus Dresden und Berlin.

Eine Szene aus dem Spiel der F-Jugend vom FV Eintracht Niesky. © Rolf Ullmann

Der Torwart des Teams Rot der F-Jugend vom FV Eintracht Niesky musste einige Male sein ganzes Können im Vorrundenspiel gegen den Holtendorfer SV in die Waagschale werfen. In dieser Altersgruppe nahmen acht Mannschaften aus dem nördlichen Teil des Landkreises teil. Vom Freitagabend bis zum Sonntagnachmittag spielten insgesamt 42 Mannschaften auf dem Parkett der Sporthalle in der Bahnhofstraße in Niesky. Damit gehörte auch der 4. Budenzauber, der vom FV Eintracht Niesky ausgerichtet wurde, zu den ganz großen Turnieren im Nachwuchsbereich des Fußballs in Ostsachsen. Dazu reisten sogar Spieler aus Dresden und Berlin an. (SZ)

