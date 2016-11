Kicker schwitzen in der Sauna Bald öffnet eine neues Wellness-Zentrum im ehemaligen Neugersdorfer Möbelhaus. Das können aber nicht nur die Fußballer vom FCO nutzen.

Die Fußballer der ersten Männermannschaft vom FCO testen schon mal die neue Sauna. Sie werden künftig das neue Wellnesscenter in der Karl-Liebknecht-Straße in Neugersdorf nutzen. Es ist aber auch für jedermann zugänglich.

Das neue Sport- und Rehazentrum in Neugersdorf wächst. Nach Tanzschule, FCO-Geschäftsstelle und Fitnessstudio ist nun der nächste Bereich fertig. Am 3. Dezember öffnet ein Wellnesscenter in dem ehemaligen Möbelhaus an der Karl-Liebknecht-Straße. Das hatte Unternehmer Ernst Lieb im vorigen Jahr ausgebaut.

Im neuen Wellnessbereich, der dem Fitnesscenter angeschlossen ist, gibt es mehrere Saunen, wie eine Finnische Sauna, Infrarot-Sauna, Dampfbad sowie einen Whirlpool und eine Kneipp-Strecke. Den Wellnessbereich nutzen künftig auch die Sportler des FCO, die in dem Gebäude bereits weitere Räume haben. Das Wellnesscenter ist aber öffentlich und kann von jedem genutzt werden – auch unabhängig von einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Diesen Sonnabend kann der neue Bereich erstmals besichtigt werden, ab 10 Uhr ist Tag der offenen Tür. Künftig soll es auch spezielle Angebote geben, wie zum Beispiel Frauensauna. (SZ/rok)

