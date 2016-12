Kicker-Camp an der Ostsee Auch 2017 können 54 Mädchen und Jungen sportliche Ferien-Spiele erleben.

Seit 2011 haben 337 Mädchen und Jungen am Feriencamp des Westlausitzer Fußball Verbandes teilgenommen. Am Erfolgsrezept wird festgehalten. Das 7. Camp findet vom 16. bis 23. Juli 2017 im „Seeigel“ in Fuhlendorf in Darß-Nähe statt. Dort können auf einer Anlage mit vielen Sport- und Freizeitangeboten 54 Kinder der Geburtsjahrgänge 2003-2007 eine Woche lang Ablenkung vom Alltag finden. Neben Baden in der Ostsee wird es Spiele sowie täglich mindestens eine Trainingseinheit geben. Fünf Trainer mit DFB-Lizenz sorgen für altersgerechtes Training. Auch eine Bootstour und der Besuch bei einem Bundesligisten stehen auf dem Programm.

Interessierte ab jetzt anmelden. Die Kosten beinhalten Hin- und Rückfahrt, sieben Übernachtungen, Vollverpflegung, alle Eintrittspreise, einen Fußball und eine moderne Spielergarnitur. (SZ)

