Kia stößt mit Straßenbahn zusammen

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Auf der Magdeburger Straße hat sich am Montagabend ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kia ereignet. Eine 74-Jährige fuhr gegen 18.30 Uhr mit dem Auto in stadtauswärtige Richtung, als es an der Kreuzung der Straßenbahngleise auf Höhe Schlachthofstraße zum Zusammenstoß mit der von links kommenden Straßenbahn kam.

Die Kia-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 21-jährigen Fahrerin der Bahn der Linie 10 passierte nichts. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben insbesondere zur Ampelschaltung machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen. (mja)

