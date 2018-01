Kia kracht gegen Strommast

Fuchs verursacht Unfall Pulsnitz/Ottendorf-Okrilla. Eine 30-jährige Fahrerin eines Audi war am Sonnabend auf der Autobahn von Bautzen in Richtung Dresden. Zwischen den Anschlussstellen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla überquerte gegen 7 Uhr plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn und kollidierte mit dem Audi. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 700 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Audi entwendet Bautzen. Diebe entwendeten in der Nacht zum Sonnabend einen in Bautzen auf der Karl-Marx-Straße gesichert abgestellten roten Audi 80, Baujahr 1991, mit dem Kennzeichen: BZ-TH 1993. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Auto überschlägt sich Wallroda. Ein Skodafahrer befuhr am Sonnabend gegen 15.25 Uhr mit seinem Fabia die Straße von Wallroda in Richtung Arnsdorf. Kurz vor dem Bahnübergang, dem Verlauf einer leichten Linkskurve folgend, kam das Auto aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der blaue Wagen stieß gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich das Auto und kam dann auf dem Dach mittig der Fahrbahn zum Liegen. Der 76-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1250 Euro.

Unfallfahrer gestellt Ohorn. Der 34-jährige Fahrer eines Paketdienstes kollidierte am Sonnabend gegen 19.35 Uhr mit seinem Transporter in Ohorn auf der Schulstraße/Ecke Schleißbergstraße mit fünf durch eine Kette verbundene Poller. In der Folge verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Jedoch verlor der Mann wegen des Unfalls das vordere Kennzeichen des Citröen Jumper. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann weiter nach Pulsnitz und hinterließ auf dem dortigen Lidl-Parkplatz eine große Öllache. Die Polizei konnte der Fahrer in seinem defekten Transporter schließlich in Steina in einer Bushaltstelle stellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Notstromaggregat und Kettensäge gestohlen Sohland. Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zum Freitag in die Kleingartenanlage Hornsberg im Sohlander Ortsteil Taubenheim. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster einer Gartenlaube und drangen ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Auf dem Nachbargrundstück öffneten die Täter gewaltsam ein Holztor zur Garage. In einem weiteren Garten hebelten sie einen Schuppen auf. Aus diesem stahlen die Einbrecher ein Notstromaggregat sowie eine Kettensäge. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Golffahrer verletzt Neukirch. Der Fahrer eines roten VW Golf war am Freitag gegen 15.10 Uhr von Neukirch kommend in Richtung Brauna unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Der 82-Jährige verletzte sich leicht und wurde in einer Klinik behandelt. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 7000 Euro.

Drei Alkoholfahrer erwischt Bautzen. Ein 34-Jähriger war mit seinem Auto am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der Muskauer Straße mit 0,92 Promille unterwegs. Auf der Löbauer Straße/Ecke Am Ziegelwall erwischte die Polizei gegen 4.25 Uhr einen 25-jährigen Fahrzeugführer mit 0,64 Promille. Um 5 Uhr stellten die Beamten eine 19-Jährige mit ihrem Auto auf der Niederkainaer Straße. Sie war mit 0,70 Promille am Steuer unterwegs.