Kia kracht auf Sattelzug Auf der Autobahn zwischen Ohorn und Burkau gab es am Freitagmorgen einen Unfall. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Mit voller Wucht war dieser Kia gegen einen Sattelzug gekracht. © Toni Lehder

Aufgrund eines Unfalls kam es am Freitag zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn in Richtung Görlitz. Gegen 5.30 Uhr war zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Burkau ein Kia auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug gekracht. Die 51-jährige Beifahrerin des Kia erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Kia-Fahrer und der 56-jährige Fernfahrer blieben unverletzt. (szo)

zur Startseite