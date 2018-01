Kia in Obercunnersdorf verschwunden Nach dem schwarzen Wagen wird international gefahndet.

Symbolfoto © dpa

Kottmar. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag von einem Grundstück auf der Hinteren Dorfstraße in Obercunnersdorf einen Kia gestohlen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Der acht Jahre alte schwarze Wagen vom Typ Rio mit dem amtlichen Kennzeichen LÖB-HK 104 hat nach Angaben seines Eigentümers einen Wert von rund 10 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Kia wird international gefahndet. (szo)

