Keyborder von Rammstein liest aus seinem Buch Christian „Flake“ Lorenz stellt heute in der Görlitzer Kulturbrauerei sein zweites Buch vor. Was am Wochenende sonst noch los ist, findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

Christian „Flake“ Lorenz (51) ist Keyboarder der Band Rammstein. Heute liest er in der Kulturbrauerei aus seinem zweiten Buch „Heute hat die Welt Geburtstag“. „Es ist 16 Uhr. Ein Mann sitzt still in einem Raum ohne Fenster und lauscht dem Knistern einer Neonröhre. Der Mann sitzt dort freiwillig, er hat gute Laune. In vier Stunden wird er mit einer Band wie den Ärzten, den Toten Hosen oder so auf die Bühne klettern und vor einem echten Publikum spielen, genauso wie er es sich als Kind schon vorgestellt hat. Für alles, was dazugehört, reichte seine Vorstellungskraft nicht aus. Manche Sachen glaubt man erst, wenn man sie erlebt hat. Manche auch dann nicht. “ Flake wurde 1966 in Ostberlin geboren. Er war u.a. Keyboarder der Bands „Feeling B“ und „Magdalene Keibel Combo“. Seit 1994 spielt er bei „Rammstein“. Sein erstes Buch „Der Tastenficker“ ist 2015 erschienen. Flake lebt in Berlin. »Rammstein sind schön, laut und böse! Und dazwischen ist Flake.“ Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, Karten kosten 19,55 Euro, mit SZ-Card 18 Euro.

