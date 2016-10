Keuchhusten in Zittau Drei Personen sind in Eichgraben betroffen. Trotz Schutzimpfung kommt die meldepflichtige Erkrankung immer mal wieder vor, bleibt aber oft auch unentdeckt.

Zittau. In einer Familie in Eichgraben sind drei Personen an Keuchhusten erkrankt. Keuchhusten ist nach § 34 Infektionsschutzgesetz meldepflichtig, für die Erkrankten gelten Tätigkeits- und Besuchsverbote in Gemeinschaftseinrichtungen zur Vermeidung der Weiterverbreitung. Keuchhusten ist eine Erkrankung, die über mehrere Wochen bis Monate andauern kann.

„Nach einer fünftägigen speziellen Antibiotikatherapie ist der Betroffene nicht mehr ansteckend“, erklärt Amtsarzt Dr. Christoph Ziesch von der Landkreisverwaltung. Die Zahl der diagnostizierten Erkrankungen im Kreis ist seit 2013 dank der Impfpass-Kontrollen vom Gesundheitsamt stark zurückgegangen. Gab es 2012 noch 176 Fälle, sind in diesem Jahr bislang sechs Fälle gemeldet.

Welche Ursache die Fälle in Eichgraben haben, ist nicht geklärt. Nicht alle Erkrankungen würden diagnostisch abgeklärt, so der Amtsarzt. Experten empfehlen daher alle zehn Jahre die Auffrischungsimpfung in der Regel in Kombination mit Tetanus-, Diphtherie- und Poliomyelitisimpfstoff durchzuführen. Die geringe Zahl der Fälle widerlegt Behauptungen die Infektion sei „eingeschleppt“ worden. (szo)

