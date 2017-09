Ketzerei-Vorwürfe gegen Franzisakus

Papst Franziskus spendet den Gläubigen am Petersplatz den Segen und sieht sich selbst mit Vorwürfen der Ketzerei konfrontiert. © dpa

. Machtkämpfe im Vatikan machen Papst Franziskus zu schaffen und bringen seine Reformvorhaben ins Stocken. Am Wochenende sprach der Ex-Wirtschaftsprüfer des Kirchenstaates von Intrigenspielen im Kirchenstaat, die zu seinem Rücktritt im Sommer geführt hätten. „Ich wollte Gutes für die Kirche, sie reformieren, wie es mir aufgetragen wurde, aber sie haben mich nicht gelassen“, sagte Libero Milone in verschiedenen Interviews. „Ich denke, der Papst ist eine gute Person und er hat mit den besten Vorsätzen angefangen. Aber ich fürchte, er wurde von den alten Mächten blockiert, die immer noch da sind.“

Milone war im Juni nach etwa zwei Jahren im Amt ohne Angabe von Gründen zurückgetreten. Das wurde als Zeichen gewertet, dass es mit der Reform des oft undurchsichtigen Finanzgebarens des Vatikans - eines von Franziskus‘ Hauptanliegen - nicht recht vorwärts gehe. Der frühere Italien-Chef der Beratungsfirma Deloitte sollte die Finanzen transparenter machen.

Bei der Gendarmerie des Kirchenstaates sei er gezwungen worden, sofort zurückzutreten, andernfalls drohe ihm die Festnahme, sagte Milone unter anderem der Zeitung „Corriere della Sera“. Er sprach von „Rufmord“ und einer Inszenierung von Vorwürfen gegen ihn.

Der Vatikan erklärte am Sonntag, Milone habe die Schweigepflicht über die Gründe für seinen Rücktritt gebrochen. Milone habe als Chef des Revisorenbüros illegalerweise eine externe Firma beauftragt, um das Privatleben von Angestellten des Heiligen Stuhls auszuspionieren.

Neben diesem Fall sorgte ein weiterer am Wochenende für Aufsehen. Dutzende konservative katholische Theologen, Priester und Religionsvertreter warfen Franziskus in einem offenen Brief ketzerisches Verhalten vor. Dabei geht es um das päpstliche Schreiben „Amoris Laetitia“, in dem der Papst auch für einen offeneren Umgang der katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen wirbt.

Das Schreiben hat den Titel „Zurechtweisung wegen der Verbreitung von Häresien“. Franziskus vertrete mit „Amoris Laetitia“ sieben häretische - also von der Lehre abweichende - Positionen zur Ehe, zum moralischen Leben und zum Empfang der Sakramente und verursache die Verbreitung dieser häretischen Meinungen in der katholischen Kirche, heißt es in dem Text, der später auch online gestellt wurde.

Mehr als 60 Kirchenleute - vorwiegend aus den USA und Italien - unterzeichneten den Brief. Kein Kardinal oder anderer hochrangiger Kirchenvertreter waren darunter, dafür der Ex-Chef der Vatikanbank, Gotti Tedeschi.

In der katholischen Kirche gibt es seit Langem Streit darüber, ob wiederverheiratete Geschiedene die Kommunion empfangen dürfen. Franziskus hatte in seinem Schreiben 2016 zu mehr Barmherzigkeit aufgerufen und es den Ortskirchen angetragen, über Fälle individuell zu entscheiden. Grundsätzlich hält er an den katholischen Normen zur Ehe fest. Für großes Aufsehen sorgte der sogenannte „Dubia“-Brief von vier Kardinälen, darunter der mittlerweile verstorbene Joachim Meisner und Kardinal Walter Brandmüller, in dem sie den Papst aufforderten, die Zweifel um das Schreiben auszuräumen. (dpa)

