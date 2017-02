Kettensägen-Tag im Forsthaus Der Sachsenforst organisiert am Sonnabend eine Schau historischer Modelle. Auch beim Schnitzen mit der Motorsäge können Besucher zuschauen.

Sachsenforst-Revierförster Ronald Ennersch. © Claudia Hübschmann

Wie hat sich die Waldarbeit in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Dieser Frage geht der Staatsbetrieb Sachsenforst am Sonnabend anhand eines zentralen Forstwerkzeugs nach: der Kettensäge. Von 10 bis 14 Uhr ist im Forsthaus Kreyern im Friedewald eine Schau historischer Kettensägen zu erleben. „Wir werden akribisch aufgearbeitete Einmann- und Zweimann-Sägen da haben“, verrät Ronald Ennersch, Revierförster im Forstrevier Meißen.

Viele Exemplare stammten aus der DDR-Zeit. Und, das betont er, alle hätten in ihrem früheren Leben tatsächlich Holz gemacht. Ihn selbst fasziniert immer wieder, wie schwer einst manche Modelle waren, die im Wald zum Einsatz kamen. Außerdem weist er auf einen vielfach vergessenen Bezug unserer Region zum Thema hin: „In Coswig wurden bis in die 1950er-Jahre Zweimann-Sägen hergestellt.“

Ronald Ennersch zufolge werden am Sonnabend Sammler vor Ort sein, um ihre historische Kettensäge vorzuführen. „Besucher können gern die eigene mitbringen“, regt der Revierförster an. So könne man miteinander ins Gespräch kommen.

Auch die Handwerkskunst findet in diesem Rahmen Beachtung: Der Moritzburger Kettensägenschnitzer Mark Lange demonstriert, wie er Holz gekonnt in Form bringt und stellt einige seiner Skulpturen aus. Angekündigt hat er sich übrigens mit seinem historischen DFU-Traktor.

Die Veranstaltung findet zum ersten Mal statt. Der Eintritt ist frei. (ukl)

zur Startseite