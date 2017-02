Kettensägen-Massaker in Radeberg? Dass derzeit an vielen Ecken Bäume gefällt werden, fällt nicht nur auf, sondern ist für viele ein echtes Ärgernis.

Hier – an der Heinrich-Gläser-Straße – ist es am Baumstumpf noch deutlich zu sehen: Der gefällte Baum war krank. Dennoch, derzeit wird in Radeberg an vielen Ecken gesägt und gefällt, das behagt nicht jedem. © Thorsten Eckert

Rums! Da war der nächste Baum weg. So jedenfalls sehen das mittlerweile viele Radeberger. Beinahe kein Tag vergeht, an dem nicht an irgendeiner Stelle in der Bierstadt gesägt wird. Wie an der Heinrich-Gläser-Straße, wo mehrere Straßenbäume gefällt wurden, einer beispielsweise auf dem Fußweg in Höhe der Firma ABX – was von Anwohnern kopfschüttelnd registriert wurde. Immer mehr Bäume seien hier schon verschwunden, ärgern sie sich. „Der Baum war krank, die Standsicherheit war nicht mehr gegeben“, begründet Stadtsprecher Jürgen Wähnert die Sägeaktion.

Im Rathaus hat man dabei durchaus Verständnis für die Aufregung, sagt der Stadtsprecher. „Man kann derzeit durchaus das Gefühl bekommen, dass hier wie wild gesägt wird“, weiß er. „Das liegt aber vor allem daran, dass ja aus Naturschutzgründen nur von November bis zum 28. Februar Bäume gefällt werden dürfen, anschließend ist das nur noch mit Sondergenehmigung möglich.“

Denn ab März beginnt die Vegetationszeit und auch die Vögel starten nach und nach mit dem Nestbau. „Und weil es in diesem Winter tatsächlich mal wieder kräftig Schnee gab – und der auch noch ziemlich lange liegen geblieben ist –, war das Fällen in dieser Zeit schwierig“, begründet Jürgen Wähnert, warum nun gerade in den vergangenen Tagen so intensiv zur Säge gegriffen wird. Von einem Kahlschlag will der Stadtsprecher aber dennoch nicht reden. „Wir achten schon darauf, dass wirklich nur dort gefällt wird, wo es nötig ist“, macht er deutlich.

