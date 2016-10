Kessel Buntes mit Dorit Gäbler Der Lugsteinhof feiert zum 19. Mal Oktoberfest. Da liegt Musik in der Luft – und der Duft nach leckerem Essen.

Bunt wird’s im Herbst. Und das Hotel Lugsteinhof in Zinnwald hat im Oktober mal alles Bunte in einen riesengroßen Topf gesteckt, in dem die nächsten zehn Tage kräftig gerührt wird – in der Hoffnung, den Geschmack des Publikums zu treffen. Seit 1998 lädt der Lugsteinhof Gäste und Einwohner zum Oktoberfest ein, das am heutigen Freitag eröffnet wird. Diesmal steht das Programm unter dem Motto „Alles aus einem Topf“. So wird es jeden Tag eine neue Spezialität aus der Gulaschkanone geben, Besucher können bei einer Wetterwanderung und Führung in der Zinnwalder Wetterwarte das Neueste aus dem Wetter-Topf erfahren (10.10., 13.45 Uhr) und die kleinen Gäste beim Kinderfest im beheizten Festzelt „Topfklopfen & Herzklopfen“ erleben (13.10., 10 Uhr).

Einer der Höhepunkte ist sicher der stimmungsvolle Abend am kommenden Dienstag. Dann ist die Dresdner Schauspielerin und Chansonnière Dorit Gäbler mit ihrem Programm „Mein Kessel Buntes“ zu Gast und verspricht: „Ich sing für Sie ein Lied von der Liebe“. Sie wird die schönsten Liebeslieder aus zehn Unterhaltungsprogrammen von Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Dalia Lavi und aus eigener Produktion präsentieren und dabei sicher auch die eine oder andere Erinnerung beim Publikum wecken. Wie eh und je wird sie mit Witz und Charme durch die Veranstaltung führen. Damit setzt zugleich das Hotel Lugsteinhof seine Reihe „Kultur auf dem Kamm“ fort. Karten gibt es im Haus im Vorverkauf für 9,90 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 19 Euro.

„Doch es gibt natürlich noch viele weitere Veranstaltungen, die unsere Gäste hoffentlich interessant finden“, sagt Hotel-Chef Jochen Löbel. Schon drei Tage später zum Beispiel werden „De Hutzenbossen“ erwartet. Die Stimmungskanonen aus Pobershau werden am 14. Oktober frisch erzgebirgische Volksmusik aufspielen und das Festzelt bestimmt zum Kochen bringen. Beginn ist 15 Uhr, Eintritt frei, Reservierung erwünscht.

