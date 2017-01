Kerzen stecken Baum in Brand In einem Pulsnitzer Wohnzimmer stand am Dienstagabend der Weihnachtsbaum in hellen Flammen. Die Feuerwehr rückte an.

Erst brannten die Kerzen, dann der ganze Baum. Am frühen Dienstagabend musste die Pulsnitzer Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Poststraße ausrücken. Die Wachskerzen hatten in der Wohnstube einen Weihnachtsbaum entzündet, der daraufhin lichterloh brannte. Einer 73-jährigen Bewohnerin gelang es, die Flammen mit Feuerlöscher und Decken noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vollständig zu löschen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuierten die Einsatzkräfte der Polizei fünf Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren aus dem Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist weiter bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5 000 Euro. (szo)

