Kerzen setzen Baum in Brand In Görlitz hat ein Tannenbaum am Sonntagabend Feuer gefangen. Die Feuerwehr bekam die Lage schnell in den Griff.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zur Joliot-Curie-Straße ausrücken, um einen brennenden Christbaum zu löschen. © Danilo Dittrich

Görlitz. Am späten Sonntagabend sind Feuerwehr und Polizei in Görlitz noch einmal im Einsatz gewesen. Grund war ein brennender Tannenbaum in einer Wohnung an der Joliot-Curie-Straße. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Montag mitteilte, hatte ein 50-jährige Deutsche die Kerzen am Christbaum entzündet, diese aber kurz darauf vergessen, wodurch der Baum in Brand geriet. Die angerückten Kameraden der Feuerwehr hatten die Lage jedoch schnell unter Kontrolle. Die Familie, neben dem unfreiwilligen Brandverursacher waren noch eine 50-jährige Frau, ein 30-jähriger Mann und zwei elf Jahre alte Kinder in der Wohnung, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5 000 Euro, die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (szo)

