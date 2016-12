Kerzen für Julius Mißbach Die Grabstätte verfiel in den letzten Jahren immer mehr. Dank vieler Neustädter konnte sie gerettet werden.

Bürgermeister Peter Mühle (links), Pfarrer Sören Schellenberger, Antje May und Jens Bergmann gedenken zum 120. Todestag dem Neustädter Verleger und Buchdrucker Julius Mißbach. © Dirk Zschiedrich

Zum 120. Mal jährte sich am Donnerstag, dem 8. Dezember, der Todestag von Julius Mißbach. Anlass genug, dem Neustädter Verleger und Buchhänder mit Blumen und Kränzen die Ehre zu erwiesen. Und wer am Donnerstag mit einer Kerze oder Blumenschmuck an sein Grab herangetreten ist, wird so einige positive Veränderungen festgestellt haben. Seit 1896 liegt Julius Mißbach in der Familiengruft auf dem Friedhof an der Bischofswerdaer Straße begraben. Doch die Grabstätte verfiel in den letzten Jahren immer mehr. Die Platten am Grab waren stark verfallen. Die Inschrift auf den Steinen war kaum mehr zu erkennen. Die Mauer dahinter war zudem brüchig. Der historische Grabstein musste im vergangenen Jahr sogar abgesperrt werden, weil er einzustürzen drohte. Direkte Nachfahren von Julius Mißbach gab es keine mehr. Doch er selbst war und ist nun einmal ein bedeutender Sohn von Neustadt. Und ihm wollte man auch diese Ehrung wieder zuteil werden lassen. Deshalb hatte man sich auch entschlossen, die Familiengrabstätte restaurieren zu lassen. Im Sommer und Herbst dieses Jahres wurden die Grabsteine aufwendig restauriert. Die Tafeln wurden überarbeitet, die Inschriften in der Werkstatt nachgezogen. Auch der Sockel wurde erneuert. Der Bereich direkt über der Gruft wurde neu bepflanzt. Rechts und links daneben wurden Platten verlegt.

Das heutige Aussehen ist kein Vergleich mehr zu dem Zustand von noch vor ein paar Monaten. Mit dieser frisch sanierten Grabstätte kann Neustadt Julius Mißbach wieder würdigen und vor allem das Grab auch all jenen zeigen, die es sehen möchten. Dass es nun soweit gekommen ist, hat die Štadtverwaltung vor allem auch einigen Neustädtern zu verdanken, unter anderem Christel Miller von der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf. Sie setzte sich dafür ein, dass es wieder in Ordnung gebracht wird. Sie war als junges Mädchen mit den Mißbach-Töchtern befreundet, denn sie lebten in direkter Nachbarschaft zueinander. Nach dem Tod der 66-Jährigen im vergangenen Jahr wollte ihre Tochter Antje May diesen Wunsch posthum erfüllen. Sie hatte deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ein Spendenkonto wurde über die Stadt Neustadt eingerichtet. Die Restaurierung der Grabstätte kostete insgesamt 4 700 Euro. 3 150 Euro davon können aus den Zuwendungen von 18 Spendern bezahlt werden.

