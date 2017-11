Kerzen für die Opfer der Reichspogromnacht Der Verein Treibhaus ruft zu fünf Mahnwachen im Altkreis auf. Über 40 Stolpersteine sind bisher in den Städten verlegt worden.

Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger die nach der Reichspogromnacht von den Nazis vertrieben, verschleppt oder ermordert wurden. Insgesamt 42 in den Boden verlegte kleine Gedenktafeln sind in der Region Döbeln bereits zu finden. © SZ-Archiv/dpa

Zahlreiche Juden wurden deutschlandweit in der Reichspogromnacht auf den 10. November 1938 gefoltert und in den Tod getrieben. Jüdische Geschäfte und Synagogen standen in Flammen. An diese Ereignisse will auch der Verein Treibhaus am Donnerstag erinnern. Aus diesem Grund rufen die Mitglieder zu fünf Mahnwachen in Döbeln (Obermarkt 13), Leisnig (Obermarktgasse 4), Roßwein (Mühlstraße 18), Hartha (Pestalozzistraße 8) sowie Waldheim (Augustinerplatz) auf. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, nur in Roßwein geht es bereits um 17 Uhr los. „Aufgrund des anschließenden Stadtrates“, begründet Sophie Spitzner vom Verein. Unterstützung erhält der Verein in diesem Jahr unter anderem von der Roßweiner Stadtverwaltung, dem Leisniger AJZ (Alternatives Jugendzentrum) und der Harthaer Pfarrerin Susanne Willig. Geplant ist, an den Stolpersteinen Kerzen zu entzünden und die Steine zu reinigen.

Insgesamt 42 in den Boden verlegte kleine Gedenktafeln sind in der Region Döbeln bereits zu finden. Die meisten davon auf Initiative der AG Geschichte des Vereins Treibhaus, so Sophie Spitzner. 2007 wurden auf Anregung von Michael Höhme, dem Schulleiter des Döbelner Lessing-Gymnasiums, die ersten fünf verlegt. Ab 2015 kamen auch Steine in Waldheim, Leisnig, Hartha und Roßwein dazu.

Ob es weitere geben wird, weiß Spitzner noch nicht. „Es gibt Informationen zu jüdischen Menschen, aber wichtige Daten, die mit auf die Stolpersteine sollen, fehlen“, so Spitzner. Die Mitglieder der AG Geschichten hätten es schwer, Material zu finden. Vieles sei vernichtet worden.

Für Ende 2017 kündigt die Mitwirkende der AG Geschichte eine Broschüre an, in der über das jüdische Leben in Döbeln berichtet wird. Einfließen werden dort auch die Biografien der Juden, für die bisher schon Stolpersteine verlegt worden sind. Auch 2018 will die AG ihre Arbeit fortführen, obwohl die Finanzierung noch nicht gesichert ist. „Die Arbeit ist uns einfach eine Herzensangelegenheit“, sagt Spitzner. Zudem werde viel mit Schulen zusammengearbeitet. Viele Jugendliche seien derzeit besonders offen für das Thema. (DA/mf)

