Kerzen an den Stolpersteinen Am Jahrestag der Reichspogromnacht wird ermordeter Juden gedacht.

Der Stolperstein an der Straße des Friedens war einer von 16, die gestern gereinigt wurden. Diese Kerze brannte für Gertrud Jastrow, geborene Ikenberg. © Dietmar Thomas

Am Haus Straße des Friedens 14 begann am Mittwochabend der Rundgang. Etwa 20 junge Leute standen um den „Stolperstein“, der hier vor einem Jahr für Gertrud Jastrow ins Pflaster eingelassen wurde. Sie war 1895 in diesem Haus als Gertrud Ikenberg geboren worden, heiratete dann Joseph Jastrow und wohnte mit ihm in Berlin. Von dort wurde sie 1942 ins Vernichtungslager Sobibor transportiert, wo sich ihre Spur verliert. „Wann sie starb, ist unklar“, sagte Stephan Conrad vom Verein Treibhaus. Er hat es sich mit seinen Mitstreitern zur Aufgabe gemacht, das jüdische Leben in Döbeln zu erforschen. 16 „Stolpersteine“ waren in den vergangenen Jahren verlegt worden. Mehr werden es wohl nicht werden. „Wir finden keine weiteren Informationen“, sage Conrad.

Am Mittwochabend wurden alle Stolpersteine bei einem Rundgang gereinigt, Kerzen und Rosen niedergelegt. Solche Gedenkrundgänge gab es auch in Roßwein, Leisnig, Hartha und Waldheim.

zur Startseite