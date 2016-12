Kerze mit Heiligenschein Der Angeklagte soll einen Kumpel beraubt haben. Er weiß von nichts. Und auch die Zeugen leiden unter kollektivem Gedächtnisverlust.

„Kerze“ ist der Spitzname des Angeklagten. Und dieser verrät ihn auch bei einer polizeilichen Vernehmung. Zur Gerichtsverhandlung können sich die Zeugen aber an nichts mehr erinnern. © Symbolfoto/dpa

In der Szene wird der Angeklagte nur „Kerze“ genannt. Wie es zu dem Spitznamen kam, ist schleierhaft. Das hellste Licht ist er jedenfalls nicht, das kann also nicht der Grund sein. Doch auch die Zeugen sind nicht unbedingt herausragende Leuchten. Eines haben sie aber alle gemeinsam: einen Heiligenschein.

Dabei soll der Angeklagte einen teuflischen Plan umgesetzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Kumpel beraubt zu haben. Der soll bei ihm 100 Euro Schulden gehabt haben. Als er das Geld holen wollte, der Kumpel jedoch keines hatte, soll er diesen geschlagen und getreten haben. Aus Angst vor weiteren Schlägen soll der Geschädigte schließlich sein Handy rausgerückt haben. Das Ganze ist ein Raub, also ein Verbrechen. Deshalb sitzt der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, nun vor dem Meißner Schöffengericht.

Dass der Heilige ein unbescholtenes Blatt ist, kann man nun wirklich nicht behaupten. Mit seinen 39 Jahren bringt er es auf 16 Verurteilungen. Dreimal wurde er zu Haftstrafen verurteilt, die aber alle zur Bewährung ausgesetzt wurden. So war das auch zuletzt im Januar 2015. Da bekam er ein Jahr wegen räuberischer Erpressung und vorsätzlicher Körperverletzung. Damals soll er Drogenschulden eingetrieben haben, die der Geschädigte gar nicht hatte. Als ihn dieser aus Angst 50 Euro gab, forderte er weitere 50 Euro, begnügte sich dann aber großzügigerweise mit dessen Verlobungsring und Handy.

Angst haben ganz offensichtlich auch diesmal die Zeugen. Eine 20-Jährige zittert regelrecht vor ihrer Vernehmung. Sie war bei der angeklagten Tat im Nebenzimmer. Der Geschädigte habe ihr gesagt, dass bei dem Überfall „Kerze“ dabei war, dass sie ihn aber bei ihrer polizeilichen Vernehmung raushalten solle. Daran will sie sich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ja, der Geschädigte habe eine dicke Lippe gehabt und sein Handy sei weg gewesen. Aber wer das war - keine Ahnung. Völlig ahnungslos ist auch der vorgeblich Geschädigte. „Ich bin meistens besoffen, nur heute mal ausnahmsweise nüchtern“, sagt der 35-Jährige. Von der konkret vorgeworfenen Tat weiß er nichts. „Ich habe öfter mal aufs Maul gekriegt“, sagt er. Dass er Angst hat, zeigt sich auch daran, dass er nicht zur Verhandlung erschien. Telefonisch teilt er dem Gericht kurz vor zuvor mit, dass er einen dicken Fuß habe und nicht kommen könne. Ein ärztliches Attest könne er vorlegen. Das Gericht lässt ihn von der Polizei holen. Ein Attest hat er nicht, war nicht mal beim Arzt. Am Ende hat er nicht nur einen dicken Fuß, sondern auch einen dicken Hals. Das Gericht verhängt 150 Euro Ordnungsgeld, weil er nicht erschienen war.

„Unter diesen Leuten ist es völlig normal, dass sie abgezogen werden“, sagt ein Kripobeamter. Vielleicht können sich die Zeugen auch deshalb nicht mehr an die konkrete Tat erinnern. Kommt eben zu oft vor. Obwohl vieles dafür spricht, dass sich die Tat so zugetragen hat wie angeklagt, kann das Gericht diese dem Angeklagten nicht so sicher nachweisen, dass es zu einer Verurteilung reicht. So bleibt nur der Freispruch. Angeklagter und Zeugen sind eben Heilige. Und es geschieht noch ein Wunder. Der so schwer verletzte Zeuge kann nach der Verhandlung plötzlich wieder laufen. Wenn auch nicht über Wasser.

