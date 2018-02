Kerze entzündet Schlafzimmer

Dresden. Was für gemütliche Stunden im Schlafzimmer sorgen sollte, hat am Freitagnachmittag die Dresdner Feuerwehr beschäftigt. Die 51-jährige Mieterin einer Wohnung auf der Kadenstraße in Dobritz hatte gegen 14.40 Uhr das Haus verlassen. Hatte sie es eilig? Oder die Gedanken ganz woanders? An die brennende Kerze im Schlafzimmer hatte sie dabei jedenfalls nicht mehr gedacht. Die Flamme blieb an. Und sorgte prompt für einen Wohnungsbrand. Durch das Feuer wurde ein Schrank in dem Zimmer beschädigt. Zudem kam es zu starken Verrußungen in dem Raum.

Glück im Unglück hatten die beiden Söhne der Mieterin. Der Zehnjährige und sein 16 Jahre alter Bruder waren in der Wohnung geblieben. Sie hatten das Feuer bemerkt und konnten zu einer Nachbarin flüchten. Die verständigte die Feuerwehr. Der 16-Jährige wurde wegen einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (SZ/acs)

